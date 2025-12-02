У Білому домі заявили про просування в межах «мирного плану»

Мирний «план США» для завершення війни росії проти України було серйозно допрацьовано, і у Вашингтоні зберігають оптимістичний настрій. Про це заявила прессекретар Білого дому Керолайн Левітт (також фіксується варіант написання «Лівітт») під час брифінгу в понеділок, передає SkyNews.

📢 На запитання журналістів про те, наскільки близьким є укладення домовленостей щодо завершення війни, вона відповіла: «Адміністрація налаштована дуже оптимістично».

☝️ Левітт підкреслила, що «вся команда президента Дональда Трампа докладає величезних зусиль» для досягнення миру в Україні.

📢 «Пройшли дуже добрі переговори з українцями у Флориді, а тепер, зрозуміло, спецпосланець (президента США Стів) Віткофф прямує в росію. Це свого роду “човникова” дипломатія, яку демонструє ця адміністрація, коли ми однаково активно розмовляємо з обома сторонами. Ми виклали свої пропозиції на папері, і ці пункти були серйозно допрацьовані», — заявила представниця Білого дому.

Вона також зазначила, що подробиць не розкриватиме, додавши, що «дозволить переговірникам вести перемови».

📌 Підсумовуючи, Левітт сказала: «Загалом ми дійсно почуваємося впевнено і маємо надію, що ця війна нарешті зможе завершитися».

☝️ Нагадаємо, шостий президент України Володимир Зеленський під час телефонної розмови з лідером Фінляндії Александером Стуббом прокоментував перемови у США.