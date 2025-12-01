Віткофф прибуде до москви на перемовини з путіним

Спеціальний посланник американського президента Дональда Трампа Стів Віткофф після переговорів з українською делегацією у Флориді вирушить до москви, де 2 грудня має відбутися зустріч із російським диктатором владіміром путіним. Про це повідомив речник кремля дмитро пєсков, зазначають російські пропагандистські медіа.

Запланована зустріч путіна і Віткоффа стане продовженням серії міжнародних контактів, що тривають останніми тижнями.

За словами пєскова, переговори між путіним та спецпосланцем Трампа мають розпочатися у другій половині дня. Так, кремль уже готується до події, однак деталі майбутнього обговорення поки не розкриваються.

У коментарі журналістам спікер кремля уточнив:

📢 «Заради успіху процесу, а ми зацікавлені в успіху, ми не маємо наміру вести жодних обговорень у ‘мегафонному’ режимі через ЗМІ», — наголосив пєсков.

Він також підтвердив, що відеокадри початку переговорів будуть опубліковані, але подальші заяви поки не анонсуються.

☝️ Зустріч путіна і Віткоффа відбувається на тлі активних дипломатичних зусиль США. Напередодні, 30 листопада, у Флориді відбулися переговори між делегаціями України та США щодо так званого «мирного плану». Вони стали продовженням першого раунду, що пройшов раніше в Женеві.

Після завершення другого раунду переговорів державний секретар США Марко Рубіо підкреслив, що процес просувається крок за кроком:

📢 «Був зроблений черговий крок, але ще є над цим працювати», — заявив він.

У цьому контексті зустріч путіна і Віткоффа може стати важливою ланкою загальної дипломатичної динаміки, яка зараз активно розвивається між Україною, США та росією.