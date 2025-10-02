Четвер, 2 Жовтня, 2025
У 2025 році 32 дитини з Міловської громади отримали можливість оздоровлення

У 2025 році 32 дитини з Міловської громади отримали можливість оздоровлення та літнього відпочинку. Про це поінформувала Луганська обласна військова адміністрація (ОВА).

📈 У бюджеті громади на поточний рік було передбачено 750 тисяч гривень на закупівлю путівок для хлопців та дівчат. Батьки 28 дітей заздалегідь заявили про намір долучитися до оздоровчої кампанії.

Для них закупили путівки на суму 670 320 гривень до дитячого табору «Saltzbork» на Львівщині. Діти провели там двотижневий відпочинок у період з 13 по 26 липня.

☝️ Крім того, ще четверо дітей змогли пройти оздоровлення завдяки підтримці благодійних організацій та донорів.

  • дитина загиблого Захисника відпочивала у Латвії з 4 по 14 квітня;
  • двоє дітей вирушили до Польщі в межах культурно-освітнього обміну;
  • ще одна дитина провела час у МДЦ «Артек».

Також було закладено кошти на компенсацію витрат за проїзд дітей до оздоровчих таборів і назад. У 2025 році таку компенсацію отримали 14 учасників програми.

Таким чином, громада забезпечила фінансування, благодійники долучилися додатково, а діти змогли відпочити як в Україні, так і за її межами.

☝️ Також нагадаємо, що літнє оздоровлення дітей з Троїцької громади забезпечили завдяки фінансуванню громади та підтримці партнерських організацій

Всі матеріали розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International, якщо не зазначено інше.

e-mail: admin@irtafax.com

ПІДТРИМАТИ ПІДТРИМАТИ

© "Ірта-fax" - ГО "ВІЛЬНИЙ СХІД"