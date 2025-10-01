У 2025 році 33 дитини з Троїцької громади пройшли літнє оздоровлення

У 2025 році літнє оздоровлення дітей з Троїцької громади забезпечили завдяки фінансуванню громади та підтримці партнерських організацій. Як повідомила Луганська обласна військова адміністрація (ОВА) у вівторок, 30 вересня, загалом можливість відпочити та зміцнити здоров’я отримали 33 хлопчики та дівчат.

Основну частину – 27 дітей – було оздоровлено в Україні. Вони провели літо в дитячому таборі «Наталія» та спортивно-оздоровчому комплексі «Смерічка». Для забезпечення цих поїздок громада закупила путівки на суму 625 050 грн.

👇 Ще шестеро дітей вирушили на відпочинок завдяки іншим організаціям.

✅ Троє школярів провели літо в Латвії в межах програми культурно-освітнього обміну, що дало їм змогу не лише відпочити, а й познайомитися з традиціями іншої країни.

✅ Одна дитина відпочила у денному таборі проєкту «Зелені скарби Карпат», ще одна – у таборі санаторію «Прикарпаття», а ще одна мала можливість провести канікули на Закарпатті завдяки підтримці благодійної організації «СОС Дитячі Містечка».

Навіть у непростих умовах сьогодення громада разом з партнерами забезпечила дітям повноцінний літній відпочинок.

