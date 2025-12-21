Неділя, 21 Грудня, 2025
Це має бути не просто папірець, а мирна угода – Зеленський

Денис Молотов
Це має бути не просто папірець, а мирна угода - Зеленський
Шостий президент України Зеленський Володимир Олександрович та російський диктатор путін(ШІ)

Шостий президент України Володимир Зеленський під час пресконференції у суботу, 20 грудня, наголосив, що справжня мирна угода не може зводитися до формального підписання документа, а має містити дієві та потужні гарантії безпеки, які унеможливлять повторення російської агресії.

📢 «Це має бути не просто угода — хороша, погана — питання для кого хороша, для кого погана? Я не хочу це характеризувати. Її може не бути, її сьогодні немає, угоди сьогодні немає. Вона є, коли вона не тільки на папері, коли вона підписана лідерами, коли війна зупинена. Це значить, що є угода», — заявив шостий глава держави.

Зеленський підкреслив, що мир, безумовно, кращий за війну, однак не за будь-яку ціну. Україна вже заплатила надто високу ціну за право на існування. За його словами, державі потрібен справедливий і стійкий мир із надійними безпековими механізмами, які не дозволять «путіну або ще одному путіну» знову порушити домовленості.

📢 «Будапештський меморандум… я не вважаю, що ця угода була. Я вважаю, що це був папірець, тому, що агресія, тому що окупували наші території, і загинуло дуже багато людей, і нас не захистила ця угода. Значить, я не вважаю, що вона сильна або дієва. Тому для мене угода — це не просто підписати», — пояснив Зеленський.

На його переконання, майбутня мирна угода має передбачати комплекс взаємопов’язаних домовленостей і документів. Зокрема, чіткі гарантії безпеки від Сполучених Штатів та європейських партнерів. Вони повинні бути затверджені на законодавчому рівні, зокрема в Конгресі США. Це необхідно для розуміння конкретних дій міжнародної спільноти у разі нової агресії з боку росії.

📢 «Як будуть реагувати партнери, що буде знаходитись на території України, як укомплектована буде наша армія, наскільки сильна, які запаси, на що ми можемо розраховувати, які пакети санкцій будуть вводитись проти агресора», — додав Зеленський.

Він наголосив, що лише за наявності таких чітко прописаних і гарантованих механізмів можна говорити про реальну угоду, здатну забезпечити довготривалий мир і безпеку України.

☝️ Нагадаємо, Володимир Зеленський заявив, що кредит ЄС в обсязі €90 млрд, буде повертатися за умови виплати росією репарацій.

