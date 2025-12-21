€90 млрд від ЄС Україна поверне тільки після репарацій з боку рф

Шостий президент України Володимир Зеленський у суботу, 20 грудня, заявив, що кредит ЄС для України в обсязі €90 млрд буде повертатися виключно за умови виплати росією репарацій. Про це глава держави написав у соцмережі Х (колишній Twitter) та офіційному Телеграм-каналі.

📢 «Виділення Європою 90 мільярдів, які в будь-якому випадку повʼязані з російськими активами, — це безпрецедентне рішення, і воно буде мати вплив і на мирні перемовини. Україна буде в більш сильній позиції», — наголосив Зеленський.

Він уточнив, що йдеться про фінансування на 2026–2027 роки. А сам механізм кредитування безпосередньо пов’язаний із замороженими російськими активами в Європі. За його словами, Україна розраховує на повне використання близько €210 млрд активів рф, які наразі перебувають під європейською юрисдикцією.

📢 «Ми розуміємо, що безвідсоткові кредити — 90 мільярдів — Україна буде повертати тільки в тому випадку, якщо росія буде виплачувати ці репарації Україні. Тому це велика, реальна, важлива перемога, і не тільки фінансово», — підкреслив глава держави.

Зеленський також акцентував, що ухвалене рішення має геополітичне та політичне значення, оскільки демонструє консолідовану позицію європейських лідерів.

За його словами, лідери ЄС продемонстрували політичну цілісність і готовність до рішучих кроків. Саме це посилює позиції України як у фінансовому вимірі, так і в контексті майбутніх переговорів щодо завершення війни.

👉 Нагадаємо, раніше в Євросоюзі підтвердили рішення про надання Україні фінансової підтримки в розмірі €90 млрд на 2026–2027 роки. Кошти виділятимуть у форматі кредиту, забезпеченого бюджетом ЄС та замороженими активами російської федерації.