Труханову продовжили дію процесуальних обмежень

Вищий антикорупційний суд задовольнив клопотання прокурора САП і продовжив колишньому меру Одеси строк дії процесуальних обов’язків до 17 квітня включно. Про це 19 лютого повідомила пресслужба Вищого антикорупційного суду (ВАКС).

Згідно з ухвалою суду, обвинувачений зобов’язаний:

прибувати за кожною вимогою суду;

не відлучатися за межі Одеси та Одеської області без дозволу суду;

повідомляти суд про зміну місця проживання;

утримуватися від спілкування з визначеними в ухвалі особами;

здати на зберігання до відповідних органів державної влади свої документи, що дають право на виїзд з України і в’їзд в Україну;

носити електронний засіб контролю.

У повідомленні суду ім’я фігуранта не уточнюється. Водночас зазначено, що ексмер Одеси обвинувачується за ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 364 Кримінального кодексу України. За даними ЗМІ, йдеться про Геннадія Труханова.

☝️ Нагадаємо, правоохоронці раніше оголосили підозри Труханову та посадовцям Одеської міськради і комунального підприємства у справі щодо загибелі дев’яти людей під час повені 30 вересня 2025 року. Слідство встановило, що ексмер нібито неналежно виконував службові обов’язки та не забезпечив належну роботу інженерних мереж міста.

31 жовтня 2025 року Печерський районний суд Києва обрав колишньому очільнику Одеси запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту з носінням електронного браслета. Згодом суд змінив його на особисте зобов’язання.