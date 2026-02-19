Четвер, 19 Лютого, 2026
ГОЛОВНАВСІ НОВИНИКРИМІНАЛ
КРИМІНАЛ

Труханову продовжили дію процесуальних обмежень

Денис Молотов
Труханову продовжили дію процесуальних обмежень
Фото: Геннадій Труханов, колишній мер Одеси.

Вищий антикорупційний суд задовольнив клопотання прокурора САП і продовжив колишньому меру Одеси строк дії процесуальних обов’язків до 17 квітня включно. Про це 19 лютого повідомила пресслужба Вищого антикорупційного суду (ВАКС).

Згідно з ухвалою суду, обвинувачений зобов’язаний:

  • прибувати за кожною вимогою суду;
  • не відлучатися за межі Одеси та Одеської області без дозволу суду;
  • повідомляти суд про зміну місця проживання;
  • утримуватися від спілкування з визначеними в ухвалі особами;
  • здати на зберігання до відповідних органів державної влади свої документи, що дають право на виїзд з України і в’їзд в Україну;
  • носити електронний засіб контролю.

У повідомленні суду ім’я фігуранта не уточнюється. Водночас зазначено, що ексмер Одеси обвинувачується за ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 364 Кримінального кодексу України. За даними ЗМІ, йдеться про Геннадія Труханова.

☝️ Нагадаємо, правоохоронці раніше оголосили підозри Труханову та посадовцям Одеської міськради і комунального підприємства у справі щодо загибелі дев’яти людей під час повені 30 вересня 2025 року. Слідство встановило, що ексмер нібито неналежно виконував службові обов’язки та не забезпечив належну роботу інженерних мереж міста.

31 жовтня 2025 року Печерський районний суд Києва обрав колишньому очільнику Одеси запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту з носінням електронного браслета. Згодом суд змінив його на особисте зобов’язання.

- Реклама-
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ

ПОГОДА

Sinoptik - logo

Погода на найближчий час

Сіверськодонецьк

Київ

Погода від sinoptik.ua
НОВИНИ ТИЖНЯ

США продовжать переговори щодо завершення війни в Україні – Рубіо

ВАЖЛИВО

Делегації України, США та рф завершили перший день перемовин у Женеві

ВАЖЛИВО

Лазерне видалення вен в Ангіолайт – сучасне рішення без скальпеля!

СУСПІЛЬСТВО

ЗСУ уразили Ухтинський НПЗ у Республіці Комі — Генштаб

ВАЖЛИВО

На фронті відбулося 182 бойових зіткнення, ворог запустив 1654 дрони-камікадзе – Генштаб

ВІЙНА

Переговори України, США та рф у Женеві завершилися

ВАЖЛИВО

У Женеві Україна та рф провели окрему зустріч

ПОЛІТИКА

СБУ затримала агентів рф, які підірвали фургон біля будівлі спецслужби у Києві

ПОДІЇ

У Женеві відбудеться новий раунд переговорів Україна–США–рф

ВАЖЛИВО

Розвідка заявила про німецькі компоненти в російських дронах

ВІЙНА

Двоє військових ТЦК отримали підозру за вимагання хабарів

КРИМІНАЛ

500 млн доларів спільної допомоги на зброю для України

ВАЖЛИВО

Оголошено підозру Герману Галущенку у справі «Мідас»

ВАЖЛИВО

Фінляндія збільшує підтримку України: 22 млн євро гуманітарної допомоги

ПОЛІТИКА

У Верховній Раді пояснили чому багато депутатів хворі

ВАЖЛИВО
- Реклама-
- Реклама-
- Реклама -Рекламний банер ukr.net

ДЯКУЄМО ЗА ПІДТРИМКУ:

Логотип ГО «Інститут розвитку регіональної преси»
client-image
ЛЖСІ_логотип

Всі матеріали розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International, якщо не зазначено інше. Фотографії, зображення належать їх правовласникам. Редакція "Ірта-fax" може не розділяти точку зору авторів і не несе за їх матеріали відповідальність. Оціночні судження не підлягають спростуванню та доведенню їх правдивості. За достовірність та зміст реклами відповідальність несе рекламодавець.

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа. Ідентифікатор медіа - R40-06709

e-mail: admin@irtafax.com

ПІДТРИМАТИ ПІДТРИМАТИ

© "Ірта-fax" - ГО "ВІЛЬНИЙ СХІД"