Трамп заявив, що США «розбивають Іран вщент»: ми навіть не починали

Президент США Дональд Трамп заявив, що американські військові завдають Ірану нищівних ударів, однак основна фаза операції ще попереду. Про це він сказав в інтерв’ю телеканалу CNN у понеділок, 2 березня.

📢 «Ми розбиваємо їх (Іран – ред.) вщент. Я думаю, що все йде дуже добре. Це дуже потужно. У нас найкращі військові у світі, і ми використовуємо їх», – заявив він.

Водночас Трамп визнав, що не зацікавлений у затягуванні бойових дій і розраховує на швидший розвиток подій.

📢 «Я завжди думав, що вони триватимуть чотири тижні. І ми трохи випереджаємо графік», – сказав він.

На запитання, чи роблять Сполучені Штати щось більше, ніж військові удари, щоб допомогти іранському народу повернути контроль над країною, президент відповів ствердно.

📢 «Так».

Він також закликав до обережності та попередив про можливе посилення ударів найближчим часом.

📢 «Ми дійсно це робимо. Але зараз ми хочемо, щоб усі залишалися вдома. На вулиці небезпечно… Ми ще навіть не почали сильно їх бити. Велика хвиля ще навіть не настала. Велика хвиля настане незабаром», – додав американський лідер.

☝️ За словами Трампа, «найбільшим сюрпризом» стали атаки Ірану на арабські держави регіону — Бахрейн, Йорданію, Кувейт, Катар та Об’єднані Арабські Емірати.

📢 «Тепер вони хочуть воювати… Вони збиралися бути дуже мало залучені, а тепер наполягають на залученні», – стверджує президент США.

Як повідомлялося, 28 лютого США та Ізраїль розпочали масштабну військову операцію проти Ірану. Удари були спрямовані по військових, ракетних і ядерних об’єктах, а також по керівництву країни.

У відповідь Тегеран завдав ракетних і дронових ударів по Ізраїлю, а також по американських військових базах і об’єктах у країнах Перської затоки.