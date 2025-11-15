Трамп заявив про «тиск на росію» й очікує швидких результатів

Президент США Дональд Трамп висловив сподівання на швидке завершення війни між росією та Україною. Про це він заявив в інтерв’ю британському телеканалу GB News, яке було оприлюднене 15 листопада.

Під час розмови Трамп повторив свої попередні твердження про те, що йому нібито вдалося «врегулювати вісім воєн», і, за його словами, «залишилася ще одна» — це конфлікт в Україні. Він також заявив, що лише за останній місяць «загинуло 25 тисяч солдатів, приблизно порівну».

Політик наголосив, що «з часів Другої світової війни нічого подібного не було», проте висловив сподівання, що зможе швидко сприяти завершенню війни.

📢 «Це станеться. Я сподіваюся, що це станеться скоро. Ми чинимо на них (росію – ред.) великий тиск, знаєте, з Індією і нафтою. І Індія зараз виходить, і інші виходять, тому що, коли росія продає нафту, у них є гроші, щоб щось робити. Але я думаю, що ми це зробимо. Але це ганьба», – сказав президент США.

Трамп також додав, що його досвід у врегулюванні міжнародних конфліктів нібито дозволяє йому діяти ефективно:

📢 «Я робив це вісім разів, і єдине, чого я ще не зробив, це росія та Україна. Це ніколи не мало б початися. Це кривава бійня, це жахлива кривава бійня».

На тлі заяв американського президента видання нагадує, що російські нафтові відвантаження впали до найнижчих показників за останній рік. Покупці в Китаї, Індії та Туреччині скоротили закупівлі. Сама ж росія через це щодня втрачає мільйони доларів і змушена пропонувати рекордні знижки. У матеріалі зазначають, що ці тенденції також можуть впливати на можливі сценарії завершення війни.

