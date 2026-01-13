Таємничий пристрій за мільйони доларів: нові деталі розслідування «гаванського синдрому»

Пентагон упродовж більш ніж року проводив тестування пристрою, який може мати безпосередній стосунок до так званого «гаванського синдрому» — хвилі загадкових захворювань, що в різні роки вражали американських дипломатів, розвідників і військових. Про це повідомляє CNN з посиланням на поінформовані джерела.

За даними телеканалу, підрозділ Міністерства внутрішньої безпеки США наприкінці каденції 46-го президента Джо Байдена придбав невідомий пристрій за кошти Пентагону. За нього було сплачено так звану «восьмизначну суму», однак точний розмір витрат співрозмовники CNN не розкривають. Відомо лише, що йдеться про мільйони доларів.

Пристрій наразі перебуває у стадії вивчення, однак його вже пов’язують із десятками аномальних інцидентів зі здоров’ям, офіційного пояснення яких американська влада так і не надала. У федеральних відомствах досі зберігається скептицизм щодо самої природи цих випадків, однак дискусії навколо можливого зовнішнього впливу тривають.

☝️ Одне з джерел повідомило, що пристрій містить російські компоненти, хоча стверджувати, що він повністю має російське походження, неможливо. Відомо, що він здатен генерувати імпульсні радіохвилі, однак залишається незрозумілим, яким чином вдалося створити портативний прилад із потужністю, достатньою для завдання серйозної шкоди здоров’ю людини.

Про обставини придбання цього обладнання відомо вкрай мало. Зокрема, джерелам не вдалося з’ясувати, коли саме, де і в кого був куплений пристрій, а також точну суму, яку за нього заплатили американські військові. Розвідувальні матеріали щодо цього питання залишаються під грифом «таємно».

Наразі немає підтвердження, що пристрій справді має прямий зв’язок із «гаванським синдромом». Водночас раніше американські спецслужби, зокрема ЦРУ, заявляли, що версія про енергетичну атаку є малоймовірною. Хоча, повністю її не відкидали.

📌 Нагадаємо

Наприкінці 2016 року група американських дипломатів і співробітників розвідки в Гавані несподівано почала скаржитися на симптоми, схожі на черепно-мозкові травми — сильні головні болі, запаморочення та порушення координації. Причини цих станів встановити не вдалося. Згодом подібні випадки зафіксували в різних країнах світу, і їхніми жертвами майже завжди ставали громадяни США.

З моменту перших інцидентів Пентагон і американська розвідка намагалися з’ясувати, чи могли постраждалі стати жертвами атаки із застосуванням енергетичної зброї, здійсненої іноземною державою. Водночас самі потерпілі неодноразово заявляли, що влада ігнорує докази можливої причетності росії.

🔎 У спільному розслідуванні The Insider, 60 Minutes (проєкт CBS) та Der Spiegel йдеться про те, що російські спецслужби могли застосовувати таємні технології проти американських дипломатів, що й спричинило «гаванський синдром». У москві ці звинувачення категорично заперечують.

