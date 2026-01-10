Трамп розповів про можливе захоплення путіна як Мадуро

Президент США Дональд Трамп прокоментував захоплення російського танкера американськими військовими та відповів на питання щодо ймовірної операції із затримання російського диктатора володимира путіна. Про це йшлося під час пресконференції у п’ятницю, 9 січня.

Під час спілкування з журналістами представники медіа поцікавилися, чи може Трамп у майбутньому віддати наказ про проведення операції із захоплення путіна — за аналогією з діями США щодо експрезидента Венесуели Ніколаса Мадуро.

📢 «Ну, я не думаю, що це буде потрібно», — відповів Трамп.

Водночас президент США згадав про захоплення американськими військовими російського танкера, наголосивши, що москва не вжила жодних дій для його захисту.

📢 «Вчора ми захопили судно, щось на зразок напівросійського корабля, і росія вирішила не захищати його від нас. Це був важливий крок», — заявив Трамп.

☝️ Таким чином він підкреслив реакцію кремля на дії Сполучених Штатів та відсутність силового чи політичного втручання з боку рф.

📌 Нагадаємо, цього тижня військові США перехопили в Атлантичному океані підсанкційний танкер Bella 1. За наявною інформацією, судно намагалося втекти від американських кораблів, змінило назву та реєстрацію, а члени екіпажу намалювали на борту російський прапор, намагаючись уникнути затримання.