Субота, 10 Січня, 2026
ГОЛОВНАВСІ НОВИНИПОЛІТИКА
ПОЛІТИКА

Трамп розповів про можливе захоплення путіна як Мадуро

Денис Молотов
Трамп розповів про можливе захоплення путіна як Мадуро
Скриншот з пресконференції Дональда Трампа в Білому домі.

Президент США Дональд Трамп прокоментував захоплення російського танкера американськими військовими та відповів на питання щодо ймовірної операції із затримання російського диктатора володимира путіна. Про це йшлося під час пресконференції у п’ятницю, 9 січня.

Під час спілкування з журналістами представники медіа поцікавилися, чи може Трамп у майбутньому віддати наказ про проведення операції із захоплення путіна — за аналогією з діями США щодо експрезидента Венесуели Ніколаса Мадуро.

📢 «Ну, я не думаю, що це буде потрібно», — відповів Трамп.

Водночас президент США згадав про захоплення американськими військовими російського танкера, наголосивши, що москва не вжила жодних дій для його захисту.

📢 «Вчора ми захопили судно, щось на зразок напівросійського корабля, і росія вирішила не захищати його від нас. Це був важливий крок», — заявив Трамп.

☝️ Таким чином він підкреслив реакцію кремля на дії Сполучених Штатів та відсутність силового чи політичного втручання з боку рф.

📌 Нагадаємо, цього тижня військові США перехопили в Атлантичному океані підсанкційний танкер Bella 1. За наявною інформацією, судно намагалося втекти від американських кораблів, змінило назву та реєстрацію, а члени екіпажу намалювали на борту російський прапор, намагаючись уникнути затримання.

- Реклама-
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ

ПОГОДА

Sinoptik - logo

Погода на найближчий час

Сіверськодонецьк

Київ

Погода від sinoptik.ua
НОВИНИ ТИЖНЯ

рф вдарила ракетами по Черкащині: є поранені

ВІЙНА

Вашингтон підтвердив виняткові інтереси США у Західній півкулі

ВАЖЛИВО

Блекаут у Дніпрі та області: пів мільйона родин досі без світла після атаки рф, розгорнуто 1500 пунктів незламності і наметів для обігріву

ПОДІЇ

рф підтвердила запуск балістичної ракети «орєшнік» по Львову

ВАЖЛИВО

Кислиця стане першим заступником керівника ОП

ВЛАДА

Україна та партнери узгодили пакет економічного зростання

ВЛАДА

Британські військові допомогли США затримати російський танкер

ПОЛІТИКА

Зеленський на Кіпрі: заплановані зустрічі з лідерами ЄС

ВЛАДА

У Києві на Оболоні вибухнув позашляховик: поліція зʼясовує обставини

ВАЖЛИВО

Українців шокував допис Київського обласного ТЦК у Facebook

СУСПІЛЬСТВО

Обстріл України: Київ зазнав найбільших руйнувань, є загиблі та поранені

ВАЖЛИВО

Макрон заявив про намір відновити контакти з путіним

ВАЖЛИВО

На фронті зафіксовано 275 бойових зіткнень за добу 7 січня – Генштаб

ВІЙНА

рф завдала п’ять ракетних ударів по енергетичній інфраструктурі Харкова

ВАЖЛИВО

ЄС закликав уникнути ескалації у Венесуелі та поважати суверенітет країни

ВАЖЛИВО
- Реклама-
- Реклама-
- Реклама -Рекламний банер ukr.net

ДЯКУЄМО ЗА ПІДТРИМКУ:

Логотип ГО «Інститут розвитку регіональної преси»
client-image
ЛЖСІ_логотип

Всі матеріали розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International, якщо не зазначено інше. Фотографії, зображення належать їх правовласникам. Редакція "Ірта-fax" може не розділяти точку зору авторів і не несе за їх матеріали відповідальність. Оціночні судження не підлягають спростуванню та доведенню їх правдивості. За достовірність та зміст реклами відповідальність несе рекламодавець.

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа. Ідентифікатор медіа - R40-06709

e-mail: admin@irtafax.com

ПІДТРИМАТИ ПІДТРИМАТИ