Трамп роздратований вимогами України та ЄС щодо мирної угоди

Президент США Дональд Трамп, за даними The Atlantic, дедалі частіше висловлює невдоволення умовами, які висувають Володимир Зеленський та європейські лідери для досягнення миру. Видання пише, що високопоставлені нинішній та колишній чиновники США підтвердили приватні розмови глави Білого дому, в яких він демонструє роздратування відсутністю результатів від його гучних дипломатичних ініціатив.

Наразі залишається незрозумілим, якою може бути майбутня мирна угода, якщо до неї дійде. Вашингтон поки не дав Україні чітких гарантій безпеки. За інформацією джерел, у Білому домі лише обговорюють можливість продовження обміну розвідданими, а також надання допомоги у сфері протиповітряної оборони.

При цьому співрозмовники The Atlantic підкреслюють:

📢 «Трампа не влаштовують вимоги Києва і європейських столиць. Він вважає, що Україні та ЄС доведеться змиритися з фактом втрати Києвом частини своїх територій».

Американський президент не планує посилювати залученість США у конфлікт, оскільки побоюється втратити підтримку радикальних республіканців.

📢 «Він просто хоче, щоб усе закінчилося. Йому майже все одно як», – заявив виданню неназваний високопоставлений чиновник.

Тим часом Трамп продовжує робити суперечливі заяви. Раніше він попередив, що готовий розпочати «економічну війну» проти росії, якщо кремль ухилятиметься від переговорів про припинення агресії проти України. Водночас він висловив претензії й на адресу Києва, що може ускладнити для України отримання підтримки від Вашингтона у майбутніх перемовинах.

Таким чином, позиція чинного президента США виглядає неоднозначною. З одного боку, він демонструє готовність тиснути на москву економічними методами, з іншого – закликає Київ і європейських союзників до поступок, що може означати фактичне замороження війни на умовах, вигідних кремлю