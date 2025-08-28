Четвер, 28 Серпня, 2025
ГОЛОВНАВСІ НОВИНИПОЛІТИКА
ПОЛІТИКА

Трамп роздратований вимогами України та ЄС щодо мирної угоди

Денис Молотов
Денис Молотов
Трамп роздратований вимогами України та ЄС щодо мирної угоди

Президент США Дональд Трамп, за даними The Atlantic, дедалі частіше висловлює невдоволення умовами, які висувають Володимир Зеленський та європейські лідери для досягнення миру. Видання пише, що високопоставлені нинішній та колишній чиновники США підтвердили приватні розмови глави Білого дому, в яких він демонструє роздратування відсутністю результатів від його гучних дипломатичних ініціатив.

Наразі залишається незрозумілим, якою може бути майбутня мирна угода, якщо до неї дійде. Вашингтон поки не дав Україні чітких гарантій безпеки. За інформацією джерел, у Білому домі лише обговорюють можливість продовження обміну розвідданими, а також надання допомоги у сфері протиповітряної оборони.

При цьому співрозмовники The Atlantic підкреслюють:

📢 «Трампа не влаштовують вимоги Києва і європейських столиць. Він вважає, що Україні та ЄС доведеться змиритися з фактом втрати Києвом частини своїх територій».

Американський президент не планує посилювати залученість США у конфлікт, оскільки побоюється втратити підтримку радикальних республіканців.

📢 «Він просто хоче, щоб усе закінчилося. Йому майже все одно як», – заявив виданню неназваний високопоставлений чиновник.

Тим часом Трамп продовжує робити суперечливі заяви. Раніше він попередив, що готовий розпочати «економічну війну» проти росії, якщо кремль ухилятиметься від переговорів про припинення агресії проти України. Водночас він висловив претензії й на адресу Києва, що може ускладнити для України отримання підтримки від Вашингтона у майбутніх перемовинах.

Таким чином, позиція чинного президента США виглядає неоднозначною. З одного боку, він демонструє готовність тиснути на москву економічними методами, з іншого – закликає Київ і європейських союзників до поступок, що може означати фактичне замороження війни на умовах, вигідних кремлю

- Реклама-
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ

ПОГОДА

Sinoptik - logo

Погода на найближчий час

Сіверськодонецьк

Київ

Погода від sinoptik.ua
НОВИНИ ТИЖНЯ

Буданов вважає, що партнерство України та США – ключ до перемоги у війні – Newsmax

ПОДІЇ

ЗСУ зірвали літній наступ росіян: скільки території України окуповано

КОРДОН

Фронт 24 серпня: ЗСУ відбили 179 атак ворога, завдавши значних втрат

ПОДІЇ

Школярі представили Луганщину на всеукраїнському етапі «Джури-2025»

ЛУГАНЩИНА

На росії терміново купують пальне у Білорусі через критичний дефіцит

ПОДІЇ

США можуть визнати рф спонсоркою тероризму через викрадення українських дітей – сенатор

ПОЛІТИКА

До половини боїв – на двох напрямках: карта від Генштабу

ПОДІЇ

Настав час організувати розмову лідерів – Зеленський

ВАЖЛИВО

Європейський Союз виділив Україні 4,05 млрд євро фінансової допомоги

ВАЖЛИВО

Китай знищує автопром на росії – розвідка

ПОДІЇ

128 бойових зіткнень за добу: У Генштабі ЗСУ розповіли, де найгарячіше

ПОДІЇ

США погодили продаж 3 350 ракет ERAM для України на $850 млн

ВАЖЛИВО

Вуді Аллен внесений у «Миротворець» через участь у кінозаході рф

СУСПІЛЬСТВО

На фронті відбулося 71 боєзіткнення: найгарячіше на Покровському і Новопавлівському напрямках – Генштаб

ВІЙНА

Трамп змінив позицію: США приєднаються до гарантій безпеки України

ПОЛІТИКА
- Реклама-
- Реклама-
- Реклама -Рекламний банер ukr.net

ДЯКУЄМО ЗА ПІДТРИМКУ:

Логотип ГО «Інститут розвитку регіональної преси»
Логотип ІМІ
client-image
ЛЖСІ_логотип

Всі матеріали розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International, якщо не зазначено інше. Фотографії, зображення належать їх правовласникам. Редакція "Ірта-fax" може не розділяти точку зору авторів і не несе за їх матеріали відповідальність. Оціночні судження не підлягають спростуванню та доведенню їх правдивості. За достовірність та зміст реклами відповідальність несе рекламодавець.

e-mail: admin@irtafax.com

ПІДТРИМАТИ ПІДТРИМАТИ

© "Ірта-fax" - ГО "ВІЛЬНИЙ СХІД"