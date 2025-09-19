Трамп призупинив допомогу Тайваню через переговори з Китаєм – ЗМІ

Президент США Дональд Трамп відмовився схвалити для Тайваню новий пакет озброєння на суму 400 мільйонів доларів. Це рішення пов’язане з його прагненням вести переговори про торговельну угоду та можливий саміт із китайським лідером Сі Цзіньпіном, повідомляє The Washington Post з посиланням на п’ять анонімних джерел, обізнаних із ситуацією.

📌 Співрозмовники видання зазначили, що відмова Трампа фактично означає серйозний поворот у політиці США щодо Тайваню, який Китай продовжує вважати своєю територією. Двоє джерел додали, що запропонований пакет допомоги був би «більш смертоносним», ніж попередні постачання, включаючи боєприпаси та автономні дрони.

Представник Білого дому повідомив, що рішення щодо пакета озброєння ще не остаточне. Неофіційне посольство Тайваню у Вашингтоні утрималося від коментарів.

📌 Американські військові та розвідники повідомили, що Сі Цзіньпін доручив збройним силам Китаю бути готовими до захоплення Тайваню до 2027 року.

Конгрес США щороку надає адміністрації один мільярд доларів на безпекову допомогу острову, а ця сума обнуляється у вересні наприкінці фінансового року. Адміністрація Байдена незадовго до завершення свого терміну затвердила пакет допомоги на 571 мільйон доларів.

Тайваню потрібно купувати зброю самостійно

За адміністрації Трампа вважають, що Тайвань, маючи велику та процвітаючу економіку, повинен купувати зброю самостійно, подібно до європейських країн. Цю думку поділяють і деякі демократи в Конгресі.

📌 Минулого місяця під час зустрічі представників оборонних відомств США та Тайваню сторони погодили масштабний пакет продажу озброєння. Тайвань планує оплатити нову партію шляхом ухвалення додаткового законопроєкту про видатки на оборону, повідомили чотири джерела, обізнані з перемовинами.

За словами співрозмовників, пакет буде складатися майже виключно з «асиметричного» обладнання, включно з дронами, ракетами та датчиками для спостереження за узбережжям острова. Постачання цього озброєння нового покоління може зайняти кілька років.

Цього тижня адміністрація неофіційно повідомила Конгрес про можливий продаж озброєння Тайваню на суму 500 мільйонів доларів. Про це уточнив помічник конгресмена, який говорив на умовах анонімності.

