Трамп повідомив про «жест доброї волі» від Ірану

Денис Молотов
Ілюстративне фото з відкритих джерел: 47-й президент США Дональд Трамп.

Президент США Дональд Трамп під час спілкування з журналістами в Овальному кабінеті заявив про так званий «жест доброї волі» з боку Ірану, який, за його словами, має вагоме фінансове значення та вже вплинув на дипломатичні процеси.

Як повідомляє CNN у середу, 25 березня, американський лідер охарактеризував цей крок як коштовний «подарунок», що сприяє просуванню ініціатив, спрямованих на припинення збройного протистояння.

За словами Дональда Трампа, відповідний сигнал пов’язаний з енергетичною сферою та ситуацією довкола Ормузької протоки. Однак, деталей він не розкрив.

Трамп зазначив, що йдеться про відновлення транспортування нафти і газу через стратегічний регіон, який тривалий час залишався обмеженим для повноцінного використання.

Президент США наголосив, що Іран демонструє серйозну готовність дотримуватися домовленостей і виконувати взяті на себе зобов’язання. На його думку, це свідчить про наявність у переговорному процесі сторін, здатних реально впливати на розвиток ситуації.

Окремо Дональд Трамп прокоментував внутрішньополітичні зміни в Ірані, охарактеризувавши їх як «зміну режиму». Він підкреслив, що нинішнє керівництво країни, за його оцінкою, відрізняється від попереднього, яке, як вважає Вашингтон, сприяло загостренню конфлікту.

На думку глави Білого дому, новий підхід іранської сторони створює передумови для більш ефективного врегулювання кризи.

Раніше між США та Іраном відбувалися непрямі контакти, хоча офіційні переговори поки не розпочиналися. Вашингтон передав Тегерану пропозиції з 15 пунктів, спрямовані на деескалацію. У цьому контексті Пакистан розглядається як потенційний посередник у налагодженні діалогу між сторонами.

Раніше журналіст Axios Барак Равід з посиланням на ізраїльського посадовця повідомляв, що зустріч представників США та Ірану може відбутися найближчим часом у столиці Пакистану.

