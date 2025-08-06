Середа, 6 Серпня, 2025
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Індія обурена митами США через нафту з росії

Денис Молотов
Денис Молотов
Індія обурена митами США через нафту з росії

Міністерство закордонних справ Індії різко відреагувало на запровадження додаткового 25% мита на індійські товари. Його президент США Дональд Трамп пов’язав із закупівлею російської нафти.

У заяві зовнішньополітичного відомства наголошено:

📢 «Імпорт енергоносіїв базується на ринкових факторах і здійснюється для гарантування енергетичної безпеки 1,4 мільярда громадян Індії».

☝️ У Делі підкреслили, що подібні дії здійснюють і багато інших країн, тому «вкрай прикро», що саме Індію обрали об’єктом для митного тиску з боку Вашингтона.

📢 «Ми повторюємо: ці заходи є несправедливими, невиправданими та необґрунтованими. Індія вживатиме всіх необхідних заходів для захисту своїх національних інтересів», — заявили в МЗС.

Що заявив Трамп

Президент США Дональд Трамп оголосив про нові тарифи у 25% проти Індії, пояснивши це її зв’язками з росією у сфері енергетики.

📢 «Для вирішення цієї загрози я постановляю запровадити додаткове адвалорне мито на імпорт товарів з Індії, яка прямо або побічно закуповує нафту в росії», — йдеться в указі Трампа.

Згідно з документом, мита набудуть чинності не пізніше як за 21 день після його підписання. Водночас Трамп залишив за собою право переглянути або скасувати тариф, якщо Індія змінить свою політику. Або, якщо між країнами буде досягнуто домовленостей щодо співпраці в галузі національної безпеки.

📌 Передісторія тарифного тиску

Дональд Трамп протягом останніх днів неодноразово критикував Індію за великі обсяги закупівель російської нафти, погрожуючи торговими обмеженнями.

У відповідь Індія звинуватила західні країни — зокрема США та ЄС — у подвійних стандартах, наголосивши, що вони також підтримують економічні зв’язки з росією.

📢 «Наша політика енергетичної співпраці визначається виключно національними інтересами, і ми не приймаємо одностороннього тиску», — зазначив речник МЗС Індії Рандхір Джайсвал.

🛫 На тлі ескалації ситуації стало відомо, що представники уряду Індії готуються до візиту на росію.

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