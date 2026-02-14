Субота, 14 Лютого, 2026
Трамп планує здійснити візит до Венесуели — ЗМІ

Денис Молотов
Трамп планує здійснити візит до Венесуели — ЗМІ
Фото ілюстративне з відкритих джерел: Дональд Трамп, 47-й президент США.

Президент США Дональд Трамп заявив про задоволення нинішнім рівнем відносин із Венесуелою та повідомив про плани відвідати цю країну. Про це 13 лютого повідомило Reuters.

За словами Трампа, Сполучені Штати мають «дуже хороші відносини з президентом Венесуели». Він також оцінив нинішню взаємодію між країнами на «10 із 10».

📢 «Я б сказав, що наші нинішні відносини з Венесуелою заслуговують на оцінку 10», – зазначив він.

Глава Білого дому зазначив, що його адміністрація «дуже тісно співпрацює» з виконуючою обов’язки президента Венесуели Делсі Родрігес у питаннях доступу до нафти.

Крім того, Трамп повідомив про намір відвідати Венесуелу, однак не уточнив можливі строки чи деталі візиту.

📢 «Я збираюся відвідати Венесуелу», – повідомив Трамп.

Раніше у США заявляли, що Китай придбав частину венесуельської сирої нафти, яка раніше була вилучена урядом Сполучених Штатів.

Також Дональд Трамп зазначав, що так званий «тимчасовий уряд» Венесуели може передати США від 30 до 50 мільйонів барелів високоякісної нафти, яка раніше перебувала під санкційними обмеженнями.

