Трамп: обговорення України з європейськими лідерами пройшло непросто

Президент США Дональд Трамп охарактеризував свою телефонну розмову з лідерами Франції, Німеччини та Великої Британії щодо України як непросту. Про це він повідомив журналістам 11 грудня, передає Укрінформ.

За словами Трампа, він спілкувався з Еммануелем Макроном, Фрідріхом Мерцом та Кіром Стармером, підкресливши, що всі вони є його «дуже хорошими друзями». Обговорення теми України, за його словами, відбувалося у досить жорстких тонах.

📢 «Ми говорили з лідерами Франції, Німеччини й Великої Британії – всі вони дуже гарні лідери, мої дуже добрі друзі, і ми обговорювали Україну в достатньо жорстких тонах. Побачимо, що вийде», – зазначив Дональд Трамп.

Президент США додав, що наразі чекає на відповіді від співрозмовників, перш ніж робити подальші кроки. Він також повідомив, що під час діалогу виникли «невеликі суперечки стосовно певних осіб», однак загалом учасники пропонували зустріч у Європі цими вихідними.

Трамп зазначив, що наразі відбувається багато процесів, але висловив упевненість, що ситуацію вдасться вирішити.

📢 «Ми розберемося з цим», – резюмував президент США.

☝️ Нагадаємо, телефонна розмова відбулася 10 грудня та включала Президента США Дональда Трампа, канцлера Німеччини Фрідріха Мерца, Президента Франції Еммануеля Макрона та прем’єр-міністра Великої Британії Кіра Стармера. Основною темою обговорення стали перемовини щодо припинення військових дій в Україні.

👉 Також раніше стало відомо, що понад 80% українців нібито «вимагають укладення угоди» щодо завершення війни рф проти України. Таку позицію озвучив президент США Дональд Трамп під час круглого столу з бізнес-лідерами у Білому домі.