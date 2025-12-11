Четвер, 11 Грудня, 2025
ГОЛОВНАВСІ НОВИНИПОЛІТИКА
ПОЛІТИКА

Трамп: обговорення України з європейськими лідерами пройшло непросто

Денис Молотов
Трамп: обговорення України з європейськими лідерами пройшло непросто

Президент США Дональд Трамп охарактеризував свою телефонну розмову з лідерами Франції, Німеччини та Великої Британії щодо України як непросту. Про це він повідомив журналістам 11 грудня, передає Укрінформ.

За словами Трампа, він спілкувався з Еммануелем Макроном, Фрідріхом Мерцом та Кіром Стармером, підкресливши, що всі вони є його «дуже хорошими друзями». Обговорення теми України, за його словами, відбувалося у досить жорстких тонах.

📢 «Ми говорили з лідерами Франції, Німеччини й Великої Британії – всі вони дуже гарні лідери, мої дуже добрі друзі, і ми обговорювали Україну в достатньо жорстких тонах. Побачимо, що вийде», – зазначив Дональд Трамп.

Президент США додав, що наразі чекає на відповіді від співрозмовників, перш ніж робити подальші кроки. Він також повідомив, що під час діалогу виникли «невеликі суперечки стосовно певних осіб», однак загалом учасники пропонували зустріч у Європі цими вихідними.

Трамп зазначив, що наразі відбувається багато процесів, але висловив упевненість, що ситуацію вдасться вирішити.

📢 «Ми розберемося з цим», – резюмував президент США.

☝️ Нагадаємо, телефонна розмова відбулася 10 грудня та включала Президента США Дональда Трампа, канцлера Німеччини Фрідріха Мерца, Президента Франції Еммануеля Макрона та прем’єр-міністра Великої Британії Кіра Стармера. Основною темою обговорення стали перемовини щодо припинення військових дій в Україні.

👉 Також раніше стало відомо, що понад 80% українців нібито «вимагають укладення угоди» щодо завершення війни рф проти України. Таку позицію озвучив президент США Дональд Трамп під час круглого столу з бізнес-лідерами у Білому домі.

- Реклама-
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ

ПОГОДА

Sinoptik - logo

Погода на найближчий час

Сіверськодонецьк

Київ

Погода від sinoptik.ua
НОВИНИ ТИЖНЯ

Атака рф на Дніпропетровську область: загинула 12-річна дитина

ВІЙНА

Ордери на арешт путіна залишаться чинними – МКС

ВАЖЛИВО

На росії впав військово-транспортний літак Ан-22 після ремонту

ПОДІЇ

У 2026 році молодим лікарям на селі та прифронті продовжать виплати по 200 тис. грн

ВЛАДА

В Одеському порту заарештовано суховантаж «тіньового флоту» рф

ВАЖЛИВО

Чоловік ґвалтував дітей і створював дитячу порнографію на Київщині

КРИМІНАЛ

G7 та ЄС розглядають повне блокування транспортування нафти з рф

ПОЛІТИКА

Уряд Мелоні роздирають суперечки щодо підтримки України

ПОЛІТИКА

Літак рф скинув авіабомбу на електропідстанцію в Бєлгороді

ПОДІЇ

Фейк: Падіння російського дрона в Молдові виявилося постановним

СТОПФЕЙК

Угорщина заблокувала «план Б» допомоги Україні

ПОЛІТИКА

У США з’явився законопроєкт про вихід з НАТО

ВАЖЛИВО

Підписано закон про державний бюджет-2026

ВАЖЛИВО

Відбулася особиста зустріч Зеленського з Папою Римським Левом XIV

ВЛАДА

Окупанти на Донеччині влаштували каральні рейди через “незаконні підключення до води”

ПОДІЇ
- Реклама-
- Реклама-
- Реклама -Рекламний банер ukr.net

ДЯКУЄМО ЗА ПІДТРИМКУ:

Логотип ГО «Інститут розвитку регіональної преси»
Логотип ІМІ
client-image
ЛЖСІ_логотип

Всі матеріали розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International, якщо не зазначено інше. Фотографії, зображення належать їх правовласникам. Редакція "Ірта-fax" може не розділяти точку зору авторів і не несе за їх матеріали відповідальність. Оціночні судження не підлягають спростуванню та доведенню їх правдивості. За достовірність та зміст реклами відповідальність несе рекламодавець.

e-mail: admin@irtafax.com

ПІДТРИМАТИ ПІДТРИМАТИ