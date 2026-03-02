Іран завдав удару по базах в Іраку та Йорданії з німецькими військовими

Іран завдав ракетно-дронових ударів по військових об’єктах в Іраку та Йорданії, де дислокувалися військовослужбовці Бундесверу. Про це у неділю, 1 березня, повідомило видання Tagesschau.

За наявною інформацією, іранські сили випустили кілька балістичних ракет і безпілотників по багатонаціональній базі поблизу Ербіля на півночі Іраку, а також по німецькому військовому об’єкту Аль-Азрак у Йорданії.

Зазначається, що засоби протиповітряної оборони перехопили ракети та дрони. Серед німецьких військових постраждалих немає. Водночас один американський військовослужбовець зазнав легких поранень від уламків.

📢 «Німецькі збройні сили вже значно скоротили свій особовий склад на півночі Іраку та планують вивести солдатів з Йорданії, як тільки це буде безпечно», — пише видання.

☝️ Раніше повідомлялося, що Іран також випустив ракети по британських військових базах на Кіпрі. Крім того, внаслідок удару іранського безпілотника була пошкоджена військово-морська база Франції в Об’єднаних Арабських Еміратах.

👉 Також нагадаємо, що верховний лідер Ірану Алі Хаменеї остаточно загинув унаслідок операції США та Ізраїлю.