ГОЛОВНАВСІ НОВИНИПОДІЇ
ПОДІЇ

Іран завдав удару по базах в Іраку та Йорданії з німецькими військовими

Денис Молотов
Іран завдав удару по базах в Іраку та Йорданії з німецькими військовими
Фото: PLANET LABS PBC

Іран завдав ракетно-дронових ударів по військових об’єктах в Іраку та Йорданії, де дислокувалися військовослужбовці Бундесверу. Про це у неділю, 1 березня, повідомило видання Tagesschau.

За наявною інформацією, іранські сили випустили кілька балістичних ракет і безпілотників по багатонаціональній базі поблизу Ербіля на півночі Іраку, а також по німецькому військовому об’єкту Аль-Азрак у Йорданії.

Зазначається, що засоби протиповітряної оборони перехопили ракети та дрони. Серед німецьких військових постраждалих немає. Водночас один американський військовослужбовець зазнав легких поранень від уламків.

📢 «Німецькі збройні сили вже значно скоротили свій особовий склад на півночі Іраку та планують вивести солдатів з Йорданії, як тільки це буде безпечно», — пише видання.

☝️ Раніше повідомлялося, що Іран також випустив ракети по британських військових базах на Кіпрі. Крім того, внаслідок удару іранського безпілотника була пошкоджена військово-морська база Франції в Об’єднаних Арабських Еміратах.

👉 Також нагадаємо, що верховний лідер Ірану Алі Хаменеї остаточно загинув унаслідок операції США та Ізраїлю.

- Реклама-
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ

ПОГОДА

Sinoptik - logo

Погода на найближчий час

Сіверськодонецьк

Київ

Погода від sinoptik.ua
НОВИНИ ТИЖНЯ

На фронті зафіксовано 230 бойових зіткнень – Генштаб ЗСУ

ВІЙНА

США не вдалося змінити текст резолюції ООН про територіальну цілісність України

ВАЖЛИВО

На фронті відбулось 235 бойових зіткнень, ворог завдав 68 авіаударів – Генштаб ЗСУ

ВІЙНА

Від гуманітарної допомоги до міжнародних партнерств: результати роботи Нижньодуванської ВА

ЛУГАНЩИНА

На фронті зафіксовано понад 50 атак, ворог активно діє на Покровському та Гуляйпільському напрямках – Генштаб

ВІЙНА

Вчені тестують бактерії, що знищують ракові пухлини зсередини

ТЕХНОЛОГІЇ

Microsoft домовилася зі Starlink про масштабування зв’язку

ТЕХНОЛОГІЇ

Україна та Туреччина працюють над новими обмінами полонених

ВАЖЛИВО

“Вони не перемагають, а ми не програємо” – Зеленський розповів про складність питання територій

ПОДІЇ

Крим не скорений: 12 років окупації, репресій та боротьби

ВАЖЛИВО

ЄС виділить Україні понад 1 млрд євро на енергетику

ВАЖЛИВО

Кількість боїв на фронті за добу зросла – Генштаб показав карту за напрямками

ВІЙНА

Британія посилила допомогу Україні до річниці вторгнення

ВАЖЛИВО

Британія запровадила масштабний пакет санкцій проти росії

ВАЖЛИВО

На фронті відбулось 57 атак ворога, найбільше боїв на Гуляйпільському напрямку – Генштаб

ВІЙНА
- Реклама-
- Реклама-
- Реклама -Рекламний банер ukr.net

ДЯКУЄМО ЗА ПІДТРИМКУ:

Логотип ГО «Інститут розвитку регіональної преси»
client-image
ЛЖСІ_логотип