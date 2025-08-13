Середа, 13 Серпня, 2025
Трамп і Венс готують онлайн-зустріч із Зеленським – ЗМІ

Денис Молотов
Дональд Трамп та Джей Ді Венс мають намір провести онлайн-зустріч з шостим президентом України Володимиром Зеленським та представниками європейських країн напередодні запланованого саміту між США та росією. Про це 12 серпня повідомило ABC News з посиланням на двох високопосадовців у Вашингтоні.

За даними видання, головною темою віртуальних переговорів стане обговорення актуальної безпекової ситуації та можливих шляхів досягнення миру.

📢 «Пан Віткофф дав зрозуміти, що росія готова або закінчити війну, або принаймні зробити перший крок до перемир’я. Це був перший подібний сигнал від них», — наголосив Зеленський, коментуючи результати телефонної розмови 9 серпня за участі Дональда Трампа, радника Білого дому Стіва Віткоффа та європейських лідерів.

Президент України підкреслив, що тон перемовин був позитивним. Він зазначив, що представники США не висували жодних вимог і не окреслювали конкретних подальших кроків. Водночас деталі діалогу між владіміром путіним та Стівом Віткоффом залишаються йому невідомими.

☝️ Зеленський припустив, що після його зустрічі з Дональдом Трампом наступним етапом стане пряма розмова з президентом США та з російським диктатором. На його думку, це може відкрити шлях до тристороннього формату переговорів між Вашингтоном, Києвом і москвою.

Згідно з офіційною інформацією Білого дому, саміт Дональда Трампа та владіміра путіна відбудеться 15 серпня в Анкориджі, штат Аляска.

☝️ Також відомо, що шостий президент України Володимир Зеленський у середу, 13 серпня, прибув із робочим візитом до Німеччини

