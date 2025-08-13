Середа, 13 Серпня, 2025
Зеленський прибув до Берліна для переговорів із світовими лідерами

Денис Молотов
Шостий президент України Володимир Зеленський у середу, 13 серпня, прибув із робочим візитом до Німеччини. Про це повідомив Офіс президента, оприлюднивши відео, на якому глава держави сходить трапом літака в аеропорту Берліна. Також інформацію підтвердили й в Центрі Вивчення окупації Петра Андрющенка.

На злітній смузі його зустріли посол України в Німеччині та інші офіційні представники.

☝️ Згідно з графіком візиту, сьогодні Зеленський візьме участь у відеоконференції за участю європейських лідерів, генерального секретаря НАТО Марка Рютте та президента США Дональда Трампа.

За даними ОП, близько 17:00 за київським часом плануються заяви для ЗМІ від Зеленського та лідера ХДС Фрідріха Мерца.

Крім того, цього ж дня заплановано онлайн-засідання так званої Коаліції охочих.

📅 Нагадаємо, 15 серпня на Алясці запланована зустріч Дональда Трампа та російського диктатора владіміра путіна.

Президент США раніше висловив припущення, що потенційна мирна угода між Україною та росією може передбачати «певний обмін територіями» України. Водночас він запевнив, що Україна отримає назад частину своїх земель.

Зеленський, своєю чергою, чітко відкинув будь-які територіальні поступки, наголосивши: «Україна не віддаватиме свої землі росії».

☝️ Також раніше Шостий президент України Володимир Зеленський озвучив своє бачення кроків, необхідних для завершення війни.

