Трамп дзвонив міністру Норвегії обговорити Нобелівську премію – ЗМІ

Денис Молотов
Минулого місяця президент Сполучених Штатів Дональд Трамп здійснив несподіваний телефонний дзвінок до міністра фінансів Норвегії Єнса Столтенберга. Під час розмови він порушив дві теми – торговельні мита між країнами та своє прагнення стати лауреатом Нобелівської премії миру. Інформацію про цю бесіду вперше оприлюднило норвезьке видання Dagens Næringsliv 4 серпня. А пізніше її підтвердило й видання POLITICO з посиланням на урядовця в Осло.

Журналісти наголошують, що це не перший випадок, коли американський президент під час особистих або офіційних контактів зі Столтенбергом зачіпає тему престижної нагороди.

У коментарі для POLITICO норвезький міністр, який у минулому очолював НАТО, підтвердив факт дзвінка. Він уточнив, що розмова дійсно стосувалася економічної співпраці та митної політики, але утримався від розкриття деталей.

Видання також звертає увагу, що запланована на п’ятницю зустріч Трампа з російським диктатором владіміром путіним на Алясці може стати своєрідним тестом для його шансів на отримання Нобелівської премії миру. Будь-яке досягнення прориву у врегулюванні війни в Україні або ж навпаки — серйозна дипломатична помилка — можуть суттєво вплинути на його репутацію як потенційного миротворця.

Процедура визначення лауреатів премії традиційно залишається незмінною:

Норвезький Нобелівський комітет, що складається з п’яти членів, призначених парламентом країни, обирає переможців із сотень кандидатур відповідно до заповіту Альфреда Нобеля. Імена лауреатів оголошують щороку у жовтні в Осло.

Цьогоріч кандидатуру Трампа висунули одразу кілька держав, зокрема Ізраїль, Пакистан і Камбоджа. Серед причин підтримки — його участь у посередництві під час мирних угод і домовленостей про припинення вогню після повернення на посаду президента у січні.

Сам Трамп приписує собі успіх у зменшенні напруженості між Індією та Пакистаном після збройних сутичок на початку року. Крім того, минулого тижня він приймав у Вашингтоні лідерів Вірменії та Азербайджану, щоб обговорити можливість остаточного завершення тривалого конфлікту.

📢 «Вони ніколи не дадуть мені Нобелівської премії миру», – поскаржився Трамп у лютому під час зустрічі з прем’єр-міністром Ізраїлю Біньяміном Нетаньягу в Овальному кабінеті. – «Шкода. Я на неї заслуговую, але вони мені її ніколи не дадуть».

👉 Також президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп виступив на захист ізраїльського прем’єр-міністра Біньяміна Нетаньягу. Він назвав судовий процес проти нього в Ізраїлі – політичним переслідуванням.

Під час брифінгу 31 липня прессекретар Білого дому Каролайн Левітт заявила, що вже «давно настав час», аби американський лідер отримав цю нагороду. У Білому домі нагадали, що офіційно кандидатуру Трампа висунули сім країн.

Окрім Трампа, на Нобелівську премію миру цього року претендує і відомий підприємець Ілон Маск. Його номінацію обґрунтували «внеском у захист свободи слова та прав людини».

