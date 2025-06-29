«Відпустіть Бібі»: Трамп вимагає припинити суд проти прем’єра Ізраїлю

Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп виступив на захист ізраїльського прем’єр-міністра Біньяміна Нетаньягу, назвавши судовий процес проти нього політичним переслідуванням. Про це йдеться в заяві американського лідера, оприлюдненій у його соцмережі Truth Social у неділю, 29 червня.

📢 «Нетаньягу – герой війни. Він блискуче співпрацював зі Сполученими Штатами, щоб досягти великого успіху в усуненні небезпечної ядерної загрози в Ірані», – наголосив Трамп, коментуючи хід справи проти очільника ізраїльського уряду.

За словами президента США, нинішнє переслідування Нетаньягу лише заважає критично важливим переговорам з такими ключовими суб’єктами, як Іран і ХАМАС.

📢 «Ми не будемо цього терпіти. Ми щойно здобули велику перемогу на чолі з прем’єр-міністром Бібі Нетаньягу, і це серйозно затьмарює нашу перемогу. Відпустіть Бібі, у нього є важлива робота!», – заявив Трамп.

☝️ Судовий тиск на прем’єра Ізраїлю, за оцінкою Трампа, виглядає як спроба завадити політичному керівництву Ізраїлю виконувати свою роль у міжнародній безпековій архітектурі.

📌 Нагадаємо, в листопаді минулого року Міжнародний кримінальний суд видав ордери на арешт Біньяміна Нетаньягу та колишнього міністра оборони Йоава Галланта. В обвинуваченні йдеться про ймовірні злочини проти людяності та воєнні злочини, скоєні у секторі Гази.

🧾 Крім того, у грудні Нетаньягу вперше поставав перед судом у справі щодо корупційних зловживань, виступаючи як свідок. Цей процес, що триває з 2020 року, охоплює декілька справ. Зокрема, щодо ймовірного отримання подарунків та надання преференцій ЗМІ в обмін на позитивне висвітлення.

👉 Раніше повідомлялось, що прем’єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу у четвер, 3 квітня, прибув із візитом до Угорщини, попри ордер Міжнародного кримінального суду (МКС) на його арешт.