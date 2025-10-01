Сибіга відповів Орбану щодо інтеграційних форматів

Угорщині, яка заявила про небажання бути в одних організаціях спільно з Україною, доведеться вийти з десятків міжнародних форматів. Про це 1 жовтня повідомив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга у соцмережі X (колишній Twitter).

Очільник МЗС України у відповідь на заяву угорського прем’єр-міністра Віктора Орбана нагадав йому, що існує декілька інтеграційних форматів, до яких угорці та українці вже включені разом.

📢 «ООН, Рада Європи, СОТ, МВФ, ЦЄІ, ЄБРР, Дунайська комісія, ОЗХЗ, МАГАТЕ, ФАО та десятки інших. Отже, Угорщина має намір вийти з них усіх? Чи не так?», – наголосив він у відповідь на заяви угорського прем’єра Віктора Орбана.

☝️ Нагадаємо, Орбан нещодавно заявив, що його країна не бажає входити до організацій разом з Україною, зокрема йдеться про НАТО та ЄС. Натомість він запропонував створити окремий стратегічний альянс з Києвом.

Це не перша подібна реакція глави українського МЗС. Раніше Сибіга вже відповідав Орбану на його твердження, що Україна нібито «не є суверенною державою».

👉 Також раніше стало відомо, що Угорщина готова знищувати російські безпілотники у разі їх появи в національному повітряному просторі.