Орбан збиватиме дрони слабкої росії над Угорщиною

Угорщина готова знищувати російські безпілотники у разі їх появи в національному повітряному просторі. Про це заявив прем’єр-міністр Віктор Орбан в інтерв’ю подкасту Harcosok Órája.

Угорський прем’єр таким чином надав відповідь на запитання про те, чи спроможен Будапешт захищати своє небо, у випадку навмисного чи умовно навмисного порушення з боку російських безпілотників.

📢 «Наскільки я знаю, так. Ми не боїмося цього, ми, звичайно ж, зіб’ємо їх», – наголосив угорський Орбан.

☝️ Очільник угорського уряду розкритикував підхід західноєвропейських країн до інцидентів із російськими дронами та літаками.

📢 «Ми (Європа) сильніші в усіх вимірах. Я ніколи не розумів, чому, коли ми сильніші, ми говоримо так, ніби ми слабкі. росія слабка порівняно з нами, слабка у військовому плані, економічно слабка і чисельно слабка», – сказав він.

Раніше Орбан заявляв, що Україна нібито «не є суверенною державою». За його словами, з цієї причини не мало б значення, якби угорські дрони потрапляли на українську територію.

👉 Також нагадаємо, що міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський розкритикував Угорщину через її вето на євроінтеграцію України.