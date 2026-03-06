Світові ціни на нафту демонструють рекордні темпи зростання

Світові ціни на нафту продовжили стрімке зростання і підскочили майже на 9%, досягнувши найвищих показників із квітня 2024 року. Про це свідчать дані біржових торгів станом на вечір п’ятниці, 6 березня.

Станом на 19:00 за київським часом травневі ф’ючерси на нафту Brent на лондонській біржі ICE Futures подорожчали на 7,25 долара (8,49%) — до 92,66 долара за барель.

Водночас квітневі ф’ючерси на WTI на біржі NYMEX зросли ще суттєвіше — на 9,30 долара (11,48%), до 90,31 долара за барель.

☝️ Від початку тижня зростання стало ще більш помітним:

північноморська марка Brent подорожчала приблизно на 24% ;

подорожчала приблизно на ; північноамериканська WTI — майже на 30%.

Такі темпи подорожчання стали найшвидшими з весни 2020 року.

Додатковим фактором зростання стало повідомлення про скорочення видобутку нафти в Кувейті. За інформацією агентства Reuters із посиланням на обізнані джерела, країна вже почала зменшувати видобуток на низці родовищ через швидке заповнення нафтових сховищ.

За даними аналітичної компанії Kpler, якщо Кувейт не обмежить видобуток, місце в його нафтосховищах може закінчитися приблизно через 12 днів. Подібна ситуація найближчим часом може виникнути також в ОАЕ та Саудівській Аравії.

Міністр енергетики Катару Саад аль-Каабі в інтерв’ю Financial Times попередив, що країни Перської затоки можуть бути змушені тимчасово зупинити виробництво нафти.

📢 «Всі країни Перської затоки, які експортують енергоресурси, можуть протягом кількох днів зупинити виробництво, і ціна нафти здатна підскочити до 150 доларів за барель», — зазначив він.

Ситуацію на ринку додатково ускладнює різке скорочення судноплавства через Ормузьку протоку. За інформацією Об’єднаного морського інформаційного центру (Joint Maritime Information Center, JMIC), рух суден через цей стратегічний маршрут майже повністю зупинився через війну з Іраном.

ℹ️ Через Ормузьку протоку проходить близько 20% світових поставок нафти, тому будь-які перебої в цьому регіоні миттєво впливають на глобальний енергетичний ринок.

⚠️ Раніше президент США Дональд Трамп заявив, що не розглядає компромісів із Тегераном. Він наголосив, що єдиним прийнятним варіантом для Вашингтона є безумовна капітуляція Ірану.