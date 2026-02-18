Судитимуть посадовців окупаційних адміністрацій на Луганщині

Служба безпеки України завершила досудове розслідування та скерувала до суду обвинувальні акти щодо колаборантів, які обіймають керівні посади в окупаційних «органах влади» на тимчасово захопленій території Луганської області. Про це повідомила пресслужба СБУ в Луганській області.

Серед обвинувачених — колишній начальник управління агропромислового розвитку Біловодської РДА. Після окупації громади він добровільно запропонував свої послуги рашистам та обійняв посаду так званого «заступника голови» місцевої «адміністрації лнр».

У 2022 році фігурант брав участь в організації псевдореферендуму щодо приєднання тимчасово окупованої частини Луганщини до рф, а також долучався до пропагандистських заходів на підтримку держави-агресора.

За матеріалами слідства, з листопада 2023 року він займає псевдопосаду «першого заступника голови адміністрації Біловодського муніципального округу лнр». Раніше злочинець уже отримав заочний вирок за колабораційну діяльність.

Колишня заступниця мера Ровеньок співпрацює з окупантами з 2014 року

До суду також передано справу колишньої заступниці міського голови міста Ровеньки. За даними слідства, вона співпрацює з окупаційною адміністрацією з 2014 року: очолювала «відділ освіти», а згодом стала «заступницею» так званого мера.

Нині підозрювана обіймає посаду «заступника голови адміністрації» псевдоутворення «муніципальний округ місто Ровеньки лнр». Слідство встановило, що вона курує сферу освіти та сприяє впровадженню стандартів держави-агресора на тимчасово окупованій території. Зловмисниця, сприяє знищенню української ідентичності дітей та молоді на ТОТ Луганської області.

Нові підозри у Брянці та Довжанську

Окрім цього, СБУ зібрала доказову базу та повідомила про підозру ще двом особам — «заступникам голів» незаконних «муніципальних утворень» у містах Брянка та Довжанськ (колишній Свердловськ).

⚠️ Усіх фігурантів оголошено в розшук.

⚖️Кваліфікація та покарання

Дії підозрюваних кваліфіковано за ч. 5 ст. 111-1 Кримінальний кодекс України — колабораційна діяльність.

Санкція статті передбачає до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Досудове розслідування здійснювало Головне управління СБУ в Донецькій та Луганській областях за процесуального керівництва Луганської обласної прокуратури.

👉 Також раніше стало відомо, що слідчі Служба безпеки України завершили досудове розслідування щодо двох колаборантів, які впроваджують політику держави-агресора на тимчасово окупованій території (ТОТ) Луганської області.