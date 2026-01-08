Суд дозволив заставу для підозрюваного в держзраді нардепа Шуфрича

Київський апеляційний суд визначив альтернативний запобіжний захід у вигляді застави в розмірі понад 33 мільйони гривень для народного депутата Нестора Шуфрича, якого підозрюють у державній зраді та фінансуванні Росгвардії. Про це повідомляє «Українська правда» з посиланням на Офіс генерального прокурора.

📢 «Є ухвала Київського апеляційного суду від 6 січня про визначення альтернативного запобіжного заходу у вигляді застави у розмірі 33 млн 280 тис. грн», — йдеться в повідомленні.

Адвокат народного депутата Віктор Карпенко повідомив виданню «Телеграф», що наразі невідомо, чи буде внесено заставу за Шуфрича.

Водночас син парламентаря Олександр Шуфрич заявив, що не сумнівається у можливості внесення застави за його батька.

📢 «У батька є достатньо людей, які були готові за нього поручитися, навіть до цього рішення. Соратники по партії брали його на поруки, серед них є задекларовані доларові мільйонери. І якщо вони проявлять політичну солідарність, напевно, вони внесуть за нього заставу. Так, я думаю, зробив би він по відношенню до них. Мій батько завжди намагався заступатися за своїх соратників», — заявив Олександр Шуфрич.

Нагадаємо, 15 вересня 2023 року співробітники СБУ затримали Нестора Шуфрича у його будинку в селі Козин Київської області. Того ж дня йому було повідомлено про підозру в державній зраді. Після цього суд неодноразово продовжував запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Крім того, Шуфричу оголосили ще одну підозру — за фінансування Росгвардії на території тимчасово окупованого Криму.

👉 Також раніше НАБУ та САП під час спецоперації під прикриттям викрили організовану злочинну групу, до складу якої входили чинні народні депутати України.