Підписано угоду на 100 років між Україною та Британією

Шостий президент України Володимир Зеленський та прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер підписали 100-річну угоду. Вона закладає основи столітнього партнерства між державами. Як зазначено в повідомленні Офісу президента 16 січня, документ включає відкриту та закриту частини.

Серед ключових положень угоди – надання Великою Британією щорічної військової допомоги Україні на суму не менше 3,6 мільярда доларів, що триватиме стільки часу, скільки це буде потрібно.

📢 «Сполучене Королівство розширить внесок у підготовку спеціалістів для української бойової авіації й допомагатиме з постачанням літаків, які перебувають на озброєнні країн – членів НАТО. Крім того, передбачене нарощування співпраці у сфері далекобійного озброєння, а також інвестицій в українське оборонне виробництво, зокрема дронів та артилерії», – йдеться в повідомленні.

Угода також передбачає активізацію та посилення спільної роботи в рамках Об’єднаних експедиційних сил (JEF),

Окрім того, закріплене створення спільних флотилій для забезпечення безпеки в Балтійському, Чорному та Азовському морях. Закладено посилення партнерства в морській сфері.

Також окремо угода фокусується на економічних аспектах, зокрема на сприянні залученню інвестицій, розвитку ядерної енергетики та поступовій заміні російських технологій.

У сфері культури, освіти, науки та технологій передбачено обмін досвідом у галузі штучного інтелекту й дронів, а також спільні програми для ста українських шкіл. Також в документі зазначено про спеціальні програми британських та українських університетів.

Після завершення війни обидві країни працюватимуть над спрощенням процедур для подорожей громадян наших країн.

Повний текст відкритої частини угоди можна прочитати за 👉 посиланням

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☝️ Нагадаємо, під час візиту Кіра Стармера до України обговорювалися також перспективи розміщення міжнародних миротворчих сил на території України. Раніше Зеленський заявив, що Велика Британія “позитивно сприймає” ідею про присутність іноземних військових контингентів в Україні.

📌 Раніше було повідомлено, що Верховна Рада прийняла закон, який дозволяє президенту відправляти підрозділи ЗСУ за межі країни під час дії воєнного стану за погодженням із парламентом.