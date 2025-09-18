Четвер, 18 Вересня, 2025
ВАЖЛИВО
ВАЖЛИВО

Зеленський ратифікував угоду зі Сполученим Королівством про сторічне партнерство

Денис Молотов
Шостий президент України Володимир Зеленський повідомив, що підписав закон про ратифікацію угоди про сторічне партнерство між Україною та Великою Британією. Про це він написав у соцмережі Х (колишній Twitter) у четвер, 18 вересня.

📢 «Наш союз подвоює нашу силу. Саме тому для мене велика честь і привілей підписати закон про ратифікацію угоди про сторічне партнерство між Україною та Сполученим Королівством. Учора Верховна Рада переважною більшістю голосів підтримала цей історичний договір, і сьогодні я повертаю його до парламенту з підписом», – наголосив Зеленський.

Глава держави також висловив вдячність королю Великої Британії Чарльзу III за послідовну підтримку. Він підкреслив, що у нинішніх умовах, коли на Європейському континенті знову зростає загроза тиранії, країни мають демонструвати єдність і силу.

📢 «У час, коли тиранія знову загрожує Європі, ми всі маємо триматися сильних позицій, і Велика Британія продовжує бути лідером у захисті свободи в багатьох вимірах. Разом ми багато досягли, і за підтримки волелюбних народів – Сполученого Королівства, наших європейських партнерів і США – ми продовжуємо боронити цінності й захищати життя. Ми єдині в зусиллях зробити так, щоб дипломатія запрацювала та щоб забезпечити тривалий мир на Європейському континенті», – додав президент.

Раніше, 17 вересня, Верховна Рада України ратифікувала цю угоду, ухваливши законопроєкт №0332. Рішення підтримали 295 народних депутатів. Документ встановлює нову довгострокову рамку співпраці між Києвом і Лондоном. Це включно з оборонним сектором, економічною взаємодією, розвитком науки, технологій і культурними обмінами.

Особливий акцент зроблено на сфері безпеки та оборони. В угоді передбачено, що Велика Британія зобов’язується надавати Україні щорічну військову допомогу у розмірі не менше 3,6 мільярда фунтів стерлінгів до завершення фінансового року 2030/31. У разі потреби ця підтримка може бути продовжена й після зазначеного терміну.

Підписання закону Зеленським остаточно закріплює юридичну силу угоди, яку вже називають історичною та безпрецедентною. Сторічне партнерство визначає стратегічний вектор українсько-британських відносин на десятиліття вперед, особливо в умовах продовження агресії росії та необхідності забезпечення стабільності й миру в Європі.

☝️ Також нагадаємо, що У  соціальних мережах і на сайтах поширюють інформацію про те, що шостий президент України Володимир Зеленський нібито таємно уклав 100-річну угоду про ресурси із Великою Британією.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ

