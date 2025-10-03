Субота, 4 Жовтня, 2025
Стівен Кінг очолив список найбільш заборонених авторів у США

Денис Молотов
Американський письменник Стівен Кінг очолив список авторів, чиї твори найчастіше забороняють у школах США. Про це йдеться у новому звіті правозахисної організації PEN America, який оприлюднило Associated Press.

За результатами дослідження, твори Стівена Кінга піддавалися цензурі 206 разів. Серед 87 його книжок особливо часто забороняли відомі романи «Керрі» та «Протистояння». Причинами вилучення найчастіше стають сцени насильства, відверті описи сексуального характеру, а також тематика, пов’язана з ЛГБТК+ та расовими питаннями.

У звіті наголошується, що лише за навчальний рік 2024–2025 організація PEN America зафіксувала 6800 випадків вилучення книжок зі шкільних бібліотек та програм. Хоча ця цифра і є меншою на 10 тисяч у порівнянні з попереднім роком, вона все одно значно перевищує показники попередніх років і свідчить про масштабність заборон.

Серед усіх авторів найзабороненішим твором став роман «Механічний апельсин» британського письменника Ентоні Берджесса. Його книжку забороняли 23 рази. У переліку опинилися також твори Патрісії Маккормік, Джуді Блум, Дженніфер Нівен, Сари Дж. Маас та Джоді Пікоулт.

Цікаво, що заборони книжок розподіляються нерівномірно. Близько 80% усіх випадків зосереджені лише у трьох штатах – Флориді, Техасі та Теннессі. Водночас у низці інших регіонів, серед яких Іллінойс, Меріленд та Нью-Джерсі, подібних випадків не зафіксовано. Там діють спеціальні закони, які обмежують право бібліотек самостійно вилучати книжки, що дозволяє запобігати цензурі.

Нещодавно студія Lionsgate презентувала фільм «Довга хода» – екранізацію культового роману Стівена Кінга. Очікується, що прем’єра приверне значну увагу шанувальників його творчості, адже це один із найбільш відомих антиутопічних творів автора.

Новий звіт PEN America ще раз підтверджує: твори Стівена Кінга залишаються впливовими, проте водночас стають об’єктом дискусій і цензурних заборон у США.

👉 Також нагадаємо, що Відомий американський актор Міша Коллінз зробив відвертий допис в Instagram після епізоду під час перельоту, коли російський стюард упізнав його і зніяковіло зізнався, що він із росії.

