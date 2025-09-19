П’ятниця, 19 Вересня, 2025
ГОЛОВНАВСІ НОВИНИСУСПІЛЬСТВО
СУСПІЛЬСТВО

Актор Міша Коллінз висловився про росію, Україну та диктаторів

Денис Молотов
Денис Молотов
Актор Міша Коллінз висловився про росію, Україну та диктаторів

Відомий американський актор Міша Коллінз зробив відвертий допис в Instagram після епізоду під час перельоту, коли російський стюард упізнав його і зніяковіло зізнався, що він із росії. Тоді артист вирішив публічно пояснити свою позицію.

📢 «Я ненавиджу те, що путін зробив з Україною та Сирією. Я не ненавиджу палестинців, але ненавиджу те, що зробив ХАМАС 7 жовтня. Я не ненавиджу Ізраїль чи ізраїльтян, але ненавиджу страждання і руйнування, які приніс Нетаньягу. Я люблю свою країну, але ненавиджу те, що робить Трамп», – написав актор.

Коллінз підкреслив, що звичайні люди не повинні відповідати за злочини диктаторів, які використовують свої народи у власних інтересах. На його думку, це має надихати суспільства на боротьбу за справедливість, а не на взаємну ненависть.

☝️ Водночас реакція української аудиторії виявилася стримано-критичною. Хоча багато хто подякував акторові за підтримку України, у коментарях наголосили: поширений у світі міф про «хороших росіян» є небезпечним, адже відволікає від розуміння суті російської агресії.

👉 Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Міша Коллінз, відомий завдяки ролі у серіалі «Надприродне» та своїй активній підтримці України, вирішив відмовитися від автомобіля Tesla.

- Реклама-
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ

ПОГОДА

Sinoptik - logo

Погода на найближчий час

Сіверськодонецьк

Київ

Погода від sinoptik.ua
НОВИНИ ТИЖНЯ

Трамп заявив, що Зеленському доведеться укласти угоду для завершення війни

ВАЖЛИВО

Генштаб про ситуацію на фронті: 117 бойових зіткнень, ворог активний на Покровському, Сіверському та Торецькому напрямках

ВІЙНА

Дрони рф атакували критичну інфраструктуру на Черкащині

ВІЙНА

Діти з Коломийчиської громади відпочили в «Артеку» та на Закарпатті

ЛУГАНЩИНА

Окупанти з рф атакували Костянтинівку: багато жертв

ВІЙНА

Сікорський: час подумати про перехоплення дронів рф над Україною

ВАЖЛИВО

На фронті за добу відбулося 173 бойові зіткнення, 39 атак на Покровському напрямку – Генштаб

ВІЙНА

На фронті відбулося 100 бойових зіткнень: ворог активно діє на Покровському та Торецькому напрямках

ПОДІЇ

Герої без зброї: рятувальникам Луганщини вручили відзнаки

ЛУГАНЩИНА

ШІ Google DeepMind здійснив «історичний прорив»

ТЕХНОЛОГІЇ

Оборона Покровська: експерти попереджають про критичний момент – Sky News

ВІЙНА

76% українців вірять у перемогу за умови підтримки Заходу – опитування

ПОДІЇ

Камчатку на росії знову сколихнув потужний землетрус

ПОДІЇ

Зеленський провів переговори з Робертою Мецолою у столиці

ВАЖЛИВО

ЗСУ завдали удару по нафтопереробному заводу в Саратові

ВАЖЛИВО
- Реклама-
- Реклама-
- Реклама -Рекламний банер ukr.net

ДЯКУЄМО ЗА ПІДТРИМКУ:

Логотип ГО «Інститут розвитку регіональної преси»
Логотип ІМІ
client-image
ЛЖСІ_логотип

Всі матеріали розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International, якщо не зазначено інше. Фотографії, зображення належать їх правовласникам. Редакція "Ірта-fax" може не розділяти точку зору авторів і не несе за їх матеріали відповідальність. Оціночні судження не підлягають спростуванню та доведенню їх правдивості. За достовірність та зміст реклами відповідальність несе рекламодавець.

e-mail: admin@irtafax.com

ПІДТРИМАТИ ПІДТРИМАТИ

© "Ірта-fax" - ГО "ВІЛЬНИЙ СХІД"