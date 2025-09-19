Актор Міша Коллінз висловився про росію, Україну та диктаторів

Відомий американський актор Міша Коллінз зробив відвертий допис в Instagram після епізоду під час перельоту, коли російський стюард упізнав його і зніяковіло зізнався, що він із росії. Тоді артист вирішив публічно пояснити свою позицію.

📢 «Я ненавиджу те, що путін зробив з Україною та Сирією. Я не ненавиджу палестинців, але ненавиджу те, що зробив ХАМАС 7 жовтня. Я не ненавиджу Ізраїль чи ізраїльтян, але ненавиджу страждання і руйнування, які приніс Нетаньягу. Я люблю свою країну, але ненавиджу те, що робить Трамп», – написав актор.

Коллінз підкреслив, що звичайні люди не повинні відповідати за злочини диктаторів, які використовують свої народи у власних інтересах. На його думку, це має надихати суспільства на боротьбу за справедливість, а не на взаємну ненависть.

☝️ Водночас реакція української аудиторії виявилася стримано-критичною. Хоча багато хто подякував акторові за підтримку України, у коментарях наголосили: поширений у світі міф про «хороших росіян» є небезпечним, адже відволікає від розуміння суті російської агресії.

