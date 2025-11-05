У Луганській ОВА нова директорка Департаменту соціального захисту

Начальник Луганської обласної військової адміністрації Олексій Харченко призначив Оксану Волошину на посаду директорки Департаменту соціального захисту населення облдержадміністрації. Про це повідомила Луганська ОВА у середу, 5 листопада.

Нова керівниця має багаторічний професійний шлях і значний досвід у державному та освітньому секторах. Оксана Анатоліївна Волошина народилася 5 травня 1967 року у Києві. У 1988 році вона закінчила Київський державний педагогічний інститут імені О.М. Горького, здобувши вищу педагогічну освіту за спеціальністю «українська мова та література».

Її трудовий стаж перевищує 33 роки. За цей час вона працювала у навчальних закладах, обіймала посади в Міністерстві освіти України та Київській міській державній адміністрації, а також накопичила управлінський досвід у приватному секторі.

У 2022–2025 роках Волошина обіймала посаду заступниці начальника Лисичанської міської військової адміністрації Сіверськодонецького району.

За свої досягнення вона відзначена знаком «Відмінник освіти України». Окрім того, Оксана Волошина є депутаткою Козинської селищної ради Київської області.

Начальник Луганської ОВА Олексій Харченко особисто привітав новопризначену директорку, висловивши впевненість, що її досвід і компетентність сприятимуть розвитку системи соціального захисту на Луганщині.

📢 «Бажаю Оксані Анатоліївні плідної роботи задля посилення соціального захисту мешканців області, зокрема ветеранів, внутрішньо переміщених осіб і родин військових», — наголосив Харченко.

☝️ У Луганській обласній військовій адміністрації зазначили, що головним завданням нового керівництва департаменту стане посилення підтримки громадян, які постраждали від війни, та удосконалення програм соціальної допомоги, включно з ініціативами для ветеранів і переселенців.

👉 Також нагадаємо, що державних службовців навчали, як ефективно комунікувати з людьми, які частково або повністю втратили зір.