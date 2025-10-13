Вівторок, 14 Жовтня, 2025
ГОЛОВНАВСІ НОВИНИЛУГАНЩИНА
ЛУГАНЩИНА

Білокуракинська громада виділила майже 30 мільйонів гривень на підтримку Сил оборони

Денис Молотов
Денис Молотов
Білокуракинська громада виділила майже 30 мільйонів гривень на підтримку Сил оборони

Білокуракинська громада у 2025 році виділила майже 30 мільйонів гривень на підтримку Сил оборони України. Про це у понеділок, 13 жовтня, повідомила Луганська обласна військова адміністрація (ОВА).

Загальна сума, яку спрямували на оборонні потреби, становить 29 713 000 гривень. Кошти передбачено для підтримки підрозділів, які виконують бойові завдання на найскладніших ділянках фронту.

☝️ Зокрема, фінансування отримали 10-й армійський корпус, 111-та окрема бригада територіальної оборони, 3-й прикордонний загін імені Героя України полковника Євгенія Пікуса та 142-га окрема механізована бригада.

Крім того, громада не залишила без уваги ветеранів, учасників бойових дій та родини загиблих військових. За інформацією ОВА, Захисникам і Захисницям Білокуракинської громади виплачено 1 835 550 гривень.

✅ З цієї суми:
  • 1 395 000 гривень отримали 93 ветерани війни;
  • 300 000 гривень спрямовано 30 учасникам бойових дій;
  • 40 000 гривень — допомога на лікування після поранення, яку надали восьми особам;
  • 10 000 гривеньродині загиблого військовослужбовця.

Також понад 90 тисяч гривень було спрямовано на інші напрями підтримки, пов’язані з соціальним захистом військовослужбовців, їхніх сімей та реабілітацією після поранень.

📄 У Луганській ОВА наголошують, що такі ініціативи на місцевому рівні демонструють свідомість і солідарність громад із тими, хто захищає Україну. Фінансова підтримка оборонних підрозділів залишається одним із головних пріоритетів у діяльності органів місцевого самоврядування Луганщини.

👉 Також нагадаємо, що для посилення обороноздатності цього року Лозно-Олександрівська селищна військова адміністрація ухвалила рішення виділити два мільйони гривень на підтримку 3-го прикордонного загону імені Героя України полковника Євгенія Пікуса.

- Реклама-
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ

ПОГОДА

Sinoptik - logo

Погода на найближчий час

Сіверськодонецьк

Київ

Погода від sinoptik.ua
НОВИНИ ТИЖНЯ

рф атакувала Україну 78 дронами: ППО збила більшість

ВІЙНА

Після російської атаки Чорноморськ залишився без електрики

ВІЙНА

Британія терміново передала Україні сотні ракет

ВАЖЛИВО

Луганчани організували онлайн-захід «Музика життя» до Всесвітнього дня ментального здоров’я

ЛУГАНЩИНА

На фронті відбулося 101 бойове зіткнення, ворог активно атакує на Покровському та Торецькому напрямках

ПОДІЇ

Фейк: Українські військові «спалюють заражених сказом тварин» у будинках жителів Херсонщини – фото

СТОПФЕЙК

Міністр оборони Франції залишив посаду через добу після призначення

ПОЛІТИКА

Чверть боїв – на Покровському напрямку: Генштаб оновив карту бойових дій

ВІЙНА

У дронах рф, що атакують Україну, знайшли компоненти з ПАР

ПОДІЇ

Мінус 60 окупантів на день: військові відзвітували, як ліквідують росіян на Дніпропетровщині

ПОДІЇ

На Запоріжжі росіяни вбивають дронами цивільних людей в автівках

ВІЙНА

Генштаб змінив назви кількох напрямків на фронті: де ситуація найгарячіша

ВІЙНА

Генштаб: третина боїв припала на Покровський напрямок, ворог активніший на Південно-Слобожанському

ВІЙНА

Зеленський: на випадок атак на енергетику в України є план “А” і план “Б” – “енергетику треба захищати, і ми будемо її захищати”

ПОДІЇ

Україна відбила чергову масовану атаку: понад 400 збитих повітряних цілей

ВІЙНА
- Реклама-
- Реклама-
- Реклама -Рекламний банер ukr.net

ДЯКУЄМО ЗА ПІДТРИМКУ:

Логотип ГО «Інститут розвитку регіональної преси»
Логотип ІМІ
client-image
ЛЖСІ_логотип

Всі матеріали розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International, якщо не зазначено інше. Фотографії, зображення належать їх правовласникам. Редакція "Ірта-fax" може не розділяти точку зору авторів і не несе за їх матеріали відповідальність. Оціночні судження не підлягають спростуванню та доведенню їх правдивості. За достовірність та зміст реклами відповідальність несе рекламодавець.

e-mail: admin@irtafax.com

ПІДТРИМАТИ ПІДТРИМАТИ

© "Ірта-fax" - ГО "ВІЛЬНИЙ СХІД"