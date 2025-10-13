Білокуракинська громада виділила майже 30 мільйонів гривень на підтримку Сил оборони

Білокуракинська громада у 2025 році виділила майже 30 мільйонів гривень на підтримку Сил оборони України. Про це у понеділок, 13 жовтня, повідомила Луганська обласна військова адміністрація (ОВА).

Загальна сума, яку спрямували на оборонні потреби, становить 29 713 000 гривень. Кошти передбачено для підтримки підрозділів, які виконують бойові завдання на найскладніших ділянках фронту.

☝️ Зокрема, фінансування отримали 10-й армійський корпус, 111-та окрема бригада територіальної оборони, 3-й прикордонний загін імені Героя України полковника Євгенія Пікуса та 142-га окрема механізована бригада.

Крім того, громада не залишила без уваги ветеранів, учасників бойових дій та родини загиблих військових. За інформацією ОВА, Захисникам і Захисницям Білокуракинської громади виплачено 1 835 550 гривень.

✅ З цієї суми:

1 395 000 гривень отримали 93 ветерани війни ;

отримали ; 300 000 гривень спрямовано 30 учасникам бойових дій ;

спрямовано ; 40 000 гривень — допомога на лікування після поранення , яку надали восьми особам ;

— допомога на , яку надали ; 10 000 гривень — родині загиблого військовослужбовця.

Також понад 90 тисяч гривень було спрямовано на інші напрями підтримки, пов’язані з соціальним захистом військовослужбовців, їхніх сімей та реабілітацією після поранень.

📄 У Луганській ОВА наголошують, що такі ініціативи на місцевому рівні демонструють свідомість і солідарність громад із тими, хто захищає Україну. Фінансова підтримка оборонних підрозділів залишається одним із головних пріоритетів у діяльності органів місцевого самоврядування Луганщини.

👉 Також нагадаємо, що для посилення обороноздатності цього року Лозно-Олександрівська селищна військова адміністрація ухвалила рішення виділити два мільйони гривень на підтримку 3-го прикордонного загону імені Героя України полковника Євгенія Пікуса.