Денис Молотов
Денис Молотов
Стало відомо скільки коштує угода Трампа по TikTok US

Американський підрозділ популярної соцмережі TikTok US оцінено у $14 млрд після угоди, яку схвалила адміністрація президента Дональда Трампа. Ця домовленість відкриває можливість для поступової передачі контролю над платформою консорціуму американських інвесторів. Про це у п’ятницю повідомила Financial Times, посилаючись на джерела в Білому домі.

Згідно з домовленістю, китайська компанія ByteDance повинна зменшити свій вплив на американську частину сервісу. Основними інвесторами TikTok US стануть Oracle, інвестиційна компанія Silver Lake та суверенний фонд MGX з Абу-Дабі.

Президент США Дональд Трамп розповів журналістам, що обговорив питання безпосередньо з китайським лідером Сі Цзіньпіном та отримав згоду на реалізацію домовленості. Однак процес перемовин не був простим, адже супроводжувався опором з боку китайської влади та критикою у Сполучених Штатах. Частина американських політиків вимагала повного відділення TikTok від китайського власника.

У структурі угоди передбачено, що Oracle отримає ключову роль у нагляді за алгоритмами TikTok та відповідатиме за збереження персональних даних користувачів зі США. Також у фінансуванні братимуть участь інші інвестори, серед яких – підприємець Майкл Делл та медіамагнат Руперт Мердок.

Завдяки такій схемі володіння TikTok US зможе гарантувати фінансову стабільність та продовжити діяльність на американському ринку, де застосунку загрожувала заборона.

Нещодавно Дональд Трамп повідомив, що «останній раунд торгових переговорів із Китаєм пройшов дуже добре» та натякнув на досягнення компромісу щодо TikTok.

Раніше Конгрес США ухвалив рішення про блокування застосунку через занепокоєння щодо зв’язків його китайської материнської компанії з урядом КНР. Заборона мала набрати чинності у січні, проте президент США вже тричі її відкладав, надаючи ByteDance час для пошуку рішень.

Укладена угода оцінкою у $14 млрд стала компромісом між Вашингтоном і Пекіном, що дозволяє TikTok US зберегти позиції на ринку США та водночас посилює контроль американських інвесторів над діяльністю платформи.

☝️ Також нагадаємо, що 19 серпня Білий дім офіційно запустив свій акаунт у TikTok під назвою @whitehouse.

