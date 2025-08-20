Середа, 20 Серпня, 2025
Білий дім відкрив офіційний акаунт у TikTok

Денис Молотов
Денис Молотов
Білий дім відкрив офіційний акаунт у TikTok

19 серпня Білий дім офіційно запустив свій акаунт у TikTok під назвою @whitehouse. Про це наступного дня повідомило агентство Reuters.

Перший ролик в акаунті одразу привернув увагу: у ньому з’явився президент США Дональд Трамп із заявою «Я – ваш голос». Підпис під відео звучав так:

«Америка, ми ПОВЕРНУЛИСЯ! Привіт, TikTok?». Таким чином адміністрація чітко дала зрозуміти, що має намір активно працювати з цією платформою.

Речниця Білого дому Каролайн Левітт пояснила, що команда президента прагне зробити «історичні здобутки» Дональда Трампа доступними для максимально широкої аудиторії. За її словами, під час попередньої передвиборчої кампанії Трамп уже активно використовував TikTok, і тепер планує закріпити цей успіх на новому етапі свого президентства.

Водночас у США тривають гострі суперечки навколо TikTok. Додаток належить китайській компанії ByteDance, що викликає побоювання серед американських політиків і спецслужб. У 2024 році було ухвалено закон, згідно з яким TikTok мав припинити роботу в США, якщо до 19 січня 2025 року його не придбають американські інвестори.

Дональд Трамп, розпочавши другий президентський термін, кілька разів переносив виконання цієї вимоги. Останнє відтермінування продовжило крайній термін до 17 вересня 2025 року. Це рішення вже викликало критику частини конгресменів, які заявили, що адміністрація нехтує питаннями національної безпеки.

Відомо, що TikTok відіграв важливу роль у передвиборчій кампанії Трампа 2024 року. Завдяки активному використанню соцмережі він зумів залучити молодих виборців, що стало однією з ключових переваг його команди.

Раніше розглядалася можливість створення нової компанії у США, яка б повністю контролювала американські операції TikTok. Та ці переговори були заморожені після того, як Китай виступив проти такого рішення у відповідь на запровадження нових високих мит адміністрацією Трампа.

