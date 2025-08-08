П’ятниця, 8 Серпня, 2025
ГУР знищило в Криму компонент новітнього ЗРК С-500

Денис Молотов

Денис Молотов
ГУР знищило в Криму компонент новітнього ЗРК С-500

Українські військові з Головного управління розвідки (ГУР) Міністерства оборони провели успішну операцію в тимчасово окупованому Криму, уразивши одну з найсучасніших і найдорожчих радіолокаційних станцій російської федерації. Йдеться про РЛС 98Л6 «Єнісєй», яка є ключовим елементом новітнього зенітного ракетного комплексу С-500 «Прометей». Про це у п’ятницю, 8 серпня, повідомила пресслужба ГУР.

Відомство уточнило, що раніше ця ціль була помилково ідентифікована як РЛС 96Л6Е, що належить до складу комплексу С-400. Однак, проведений аналіз підтвердив: об’єктом удару стала саме РЛС «Єнісєй», яка використовується у зв’язці з С-500 і, за потреби, може працювати разом із комплексами С-400 «Тріумф».

📢 «Рідкісна і дороговартісна РЛС Єнісєй входить до складу російського комплексу протиповітряної оборони С-500 Прометей. Водночас ця система може використовуватись із ворожими комплексами С-400 Тріумф», – йдеться у повідомленні ГУР.

Розвідники наголошують, що знищення такої цілі є серйозним ударом по можливостях російської системи ППО на півострові. Адже ця станція виконує критично важливу функцію – виявлення повітряних і космічних цілей, включно з балістичними та гіперзвуковими об’єктами, а також апаратами, які мають малу ефективну площу розсіювання, зокрема стелс-літаками й низькоорбітальними супутниками.

Інформацію про ураження РЛС підтвердила й незалежна дослідницька група OSINT-розслідувачів «Кіберборошно». Їхнє повідомлення підкреслює виняткову цінність знищеної цілі.

📢 «Ми українським БпЛА ввалили радар С-500, що має виявляти балістичні цілі, гіперзвукові апарати, стелс-цілі, супутники на низьких орбітах та високоманеврові аеродинамічні цілі», – зазначають осінтери.

За даними відкритих джерел, радіолокаційна станція 98Л6 «Єнісєй» пройшла державні випробування у 2020–2021 роках. Вона надійшла на озброєння російської армії лише у 2021–2022. Таким чином, Україна знищила чи не найновіший компонент російського ЗРК п’ятого покоління, який досі майже не фігурував у бойових умовах.

Цей удар став частиною серії нещодавніх успішних атак ЗСУ по цілях у тимчасово окупованому Криму та на території рф. Нагадаємо, в ніч на 7 серпня було завдано удару по низці критичних об’єктів ворога. Зокрема, по Афіпському нафтопереробному заводу у Краснодарському краї.

💢 Крім того, 4 серпня Служба безпеки України повідомила про операцію в Криму, внаслідок якої на військовому аеродромі Саки було знищено або пошкоджено щонайменше п’ять російських бойових літаків.

