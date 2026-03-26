США зняли частину санкцій з Білорусі

США 26 березня ухвалили рішення частково зняти обмеження щодо низки державних і фінансових структур Білорусі. Про це повідомило Міністерство фінансів США.

Зокрема, йдеться про Міністерство фінансів Білорусі, Банк розвитку Республіки Білорусь, а також підприємство «Білоруськалій» і пов’язані з ними організації.

Управління з контролю за іноземними активами (OFAC), яке відповідає за санкційну політику, видало генеральну ліцензію №14.

📢 Вона дозволяє здійснювати окремі фінансові операції за участю Білоруського банку розвитку та реконструкції, «Белінвестбанку» та інших пов’язаних структур.

Також в OFAC зазначили, що після консультацій із Державним департаментом США обставини більше не виправдовують дію частини обмежень, накладених на білоруський Мінфін і Банк розвитку.

Водночас OFAC оновило «Список громадян спеціального призначення та заблокованих осіб» (SDN List). У ньому, серед іншого, згадується «Білоруськалій» та кілька менших білоруських банків.

19 березня під час візиту до Білорусі спецпредставник президента США Джон Коул заявив про намір зняти санкції з частини білоруських банків і підприємств, пов’язаних із виробництвом калійних добрив.

Раніше Олександр Лукашенко повідомляв, що Мінськ веде переговори зі США з низки питань, включаючи можливе пом’якшення санкцій.