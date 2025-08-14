Четвер, 14 Серпня, 2025
ГОЛОВНАВСІ НОВИНИПОЛІТИКА
ПОЛІТИКА

США заявили про неприпустимість мирних угод без Києва

Денис Молотов
Денис Молотов
США заявили про неприпустимість мирних угод без Києва

Сполучені Штати не планують вести жодних перемовин із росією щодо завершення війни в Україні без безпосередньої участі української сторони. Також без її ключових європейських союзників. Про це 13 серпня заявив віцепрезидент США Джей Ді Венс під час телефонної розмови з шостим президентом України Володимиром Зеленським і лідерами кількох європейських країн. Про це повідомляє NBC.

За даними видання, інформацію про зміст розмови підтвердили два німецькі чиновники. Вони, начебто, були присутні під час обговорення та побажали залишитися неназваними. Посадовці зазначили, що президент США Дональд Трамп, Джей Ді Венс та інші представники адміністрації виявили значний інтерес до позицій, які Україна та її європейські партнери вважають основними у дипломатичному процесі.

Видання уточнює, що американська сторона під час цієї розмови намагалася зрозуміти, які саме пункти є критично важливими для Києва та Брюсселя у випадку потенційних переговорів з москвою. Йшлося про принципи, без яких, на думку учасників, домовленості не матимуть реальної сили та не забезпечать тривалої стабільності.

☝️ Нагадаємо, того ж дня «Коаліція рішучих» представила п’ять ключових вимог до мирної угоди між росією та Україною. Серед них — недопущення будь-якого права вето москви на шляху України до членства в ЄС і НАТО. А також заборона на висунення умов, що обмежували б можливості Збройних сил України.

- Реклама-
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ

ПОГОДА

Sinoptik - logo

Погода на найближчий час

Сіверськодонецьк

Київ

Погода від sinoptik.ua
НОВИНИ ТИЖНЯ

ЄС: Україна отримає 1,6 млрд євро з доходів російських активів

ВАЖЛИВО

ЗМІ дізнались який «пряник» Трамп готує путіну на Алясці

ПОЛІТИКА

Спецоперація СБУ “Павутина” планувалася раніше, але водії вантажівок запили на Великдень – Малюк

ПОДІЇ

Генштаб про ситуацію на фронті: 118 бойових зіткнень, ворог застосував 1674 дрони-камікадзе

ВІЙНА

Луганський центр народної творчості зміцнює культурні зв’язки з Литвою

ЛУГАНЩИНА

Україна та росія здійснили 67-й обмін полоненими

ВАЖЛИВО

У Міноборони збільшили фінансування батальйонів на передовій

ВЛАДА

ГУР знищило в Криму компонент новітнього ЗРК С-500

ВАЖЛИВО

Ракетний удар по навчальній базі в Україні забрав життя іноземних новобранців – NYT

ПОДІЇ

Командувач авіації про F-16, Mirage: активно діють в нашому повітрі

ПОЛІТИКА

В США знову заявили про можливий «обмін територіями» України

ПОЛІТИКА

Генштаб про ситуацію на фронті: зафіксовано 77 бойових зіткнень, ворог активно діє на Покровському та Лиманському напрямках

ВІЙНА

У Херсоні триває евакуація мешканців з Корабельного району

ВІЙНА

Викрадення 15 дітей з Миколаївщини: завершено розслідування воєнного злочину, справу передано до суду

ПОДІЇ

Німеччина профінансує пакет військової допомоги Україні

ВАЖЛИВО
- Реклама-
- Реклама-
- Реклама -Рекламний банер ukr.net

ДЯКУЄМО ЗА ПІДТРИМКУ:

Логотип ГО «Інститут розвитку регіональної преси»
Логотип ІМІ
client-image
ЛЖСІ_логотип

Всі матеріали розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International, якщо не зазначено інше. Фотографії, зображення належать їх правовласникам. Редакція "Ірта-fax" може не розділяти точку зору авторів і не несе за їх матеріали відповідальність. Оціночні судження не підлягають спростуванню та доведенню їх правдивості. За достовірність та зміст реклами відповідальність несе рекламодавець.

e-mail: admin@irtafax.com

ПІДТРИМАТИ ПІДТРИМАТИ

© "Ірта-fax" - ГО "ВІЛЬНИЙ СХІД"