США заявили про неприпустимість мирних угод без Києва

Сполучені Штати не планують вести жодних перемовин із росією щодо завершення війни в Україні без безпосередньої участі української сторони. Також без її ключових європейських союзників. Про це 13 серпня заявив віцепрезидент США Джей Ді Венс під час телефонної розмови з шостим президентом України Володимиром Зеленським і лідерами кількох європейських країн. Про це повідомляє NBC.

За даними видання, інформацію про зміст розмови підтвердили два німецькі чиновники. Вони, начебто, були присутні під час обговорення та побажали залишитися неназваними. Посадовці зазначили, що президент США Дональд Трамп, Джей Ді Венс та інші представники адміністрації виявили значний інтерес до позицій, які Україна та її європейські партнери вважають основними у дипломатичному процесі.

Видання уточнює, що американська сторона під час цієї розмови намагалася зрозуміти, які саме пункти є критично важливими для Києва та Брюсселя у випадку потенційних переговорів з москвою. Йшлося про принципи, без яких, на думку учасників, домовленості не матимуть реальної сили та не забезпечать тривалої стабільності.

☝️ Нагадаємо, того ж дня «Коаліція рішучих» представила п’ять ключових вимог до мирної угоди між росією та Україною. Серед них — недопущення будь-якого права вето москви на шляху України до членства в ЄС і НАТО. А також заборона на висунення умов, що обмежували б можливості Збройних сил України.