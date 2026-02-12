США впливають на путіна через союзників рф — ЗМІ

Адміністрація США посилює заходи впливу на ключових союзників росії, зокрема Іран та Венесуелу, щоб обмежити ресурси, які дозволяють кремлю продовжувати військові дії проти України. Про це повідомляє Fox News.

🎯 Удар по логістиці та ресурсах

За інформацією телеканалу, стратегія Вашингтона спрямована не лише безпосередньо на росію, а й на держави, які:

забезпечують її ресурсами;

сприяють обходу міжнародних санкцій;

підтримують військову логістику.

Аналітики зазначають, що вплив на логістичні та фінансові канали партнерів рф уже ускладнює можливості москви продовжувати бойові дії.

Колишній радник спецпосланця США в Україні Морган Мерфі заявив, що Сполучені Штати фактично «вивели Венесуелу зі гри» та нині концентруються на стримуванні Ірану, який постачає росії ударні безпілотники та інше озброєння.

⚓ «Тіньовий флот» і посередники

Відставний генерал ВПС США Брюс Карлсон підкреслив, що атаки на посередників є ключовим елементом стратегії. За його словами, Венесуела, Іран і так званий «тіньовий флот» становлять важливі канали ресурсного забезпечення росії.

Перекриття цих потоків, на думку експертів, знижує економічний потенціал кремля та обмежує його військові можливості.

🤝 Пропозиція переговорів

Паралельно Вашингтон пропонує москві шлях для дипломатичного врегулювання. Так звана концепція «золотого мосту» передбачає повернення до переговорного процесу та часткове відновлення економічної взаємодії.

Наразі кремль не прийняв цю пропозицію. Подальший розвиток подій, за оцінками аналітиків, залежатиме від готовності росії реагувати на міжнародний тиск.

Раніше повідомлялося, що президент США Дональд Трамп уперше залучив високопосадових військових до стратегічного діалогу з Іраном і росією, що свідчить про посилення ролі безпекового блоку у формуванні зовнішньої політики.

👉 Також нагадаємо, міністр закордонних справ рф сергій лавров заявляв, що для досягнення врегулювання війни проти України необхідно “подолати значну переговорну дистанцію”.