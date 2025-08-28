Четвер, 28 Серпня, 2025
ГОЛОВНАВСІ НОВИНИВАЖЛИВО
ВАЖЛИВО

США відреагували на російську атаку по столиці України

Денис Молотов
Денис Молотов
США відреагували на російську атаку по столиці України

Спеціальний представник президента США Кіт Келлог став першим високопосадовцем зі Сполучених Штатів, який публічно відреагував на масовану нічну атаку росії проти столиці України. У своєму дописі в соцмережі Х (колишній Twitter) у четвер він різко засудив дії кремля. Чиновник підкреслив, що російська армія свідомо била по цивільних об’єктах.

📢 «Минулої ночі росія здійснила другу за величиною повітряну атаку війни, застосувавши 600 безпілотників та 31 ракету. Цілі? Не солдати та зброя, а житлові райони Києва – підірвані цивільні поїзди, офіси місій ЄС та Великої Британії, а також мирних жителів», – написав Келлог.

За офіційними даними ДСНС, кількість жертв трагедії зросла до 19 людей, серед яких четверо дітей. Крім того, ще 52 людини отримали поранення різного ступеня тяжкості. Рятувальники продовжують працювати на місці руйнувань, де під завалами можуть залишатися до десяти людей.

Спочатку повідомлялося про кількість жертв від 4 до 18 та про 48 постраждалих. Проте, ці цифри уточнювалися упродовж дня, оскільки ліквідація наслідків атаки триває.

Нагадаємо, що у ніч проти 28 серпня росія здійснила одну з наймасштабніших атак за час повномасштабної війни. Загалом агресор випустив по Україні 629 дронів і ракет. Українські підрозділи протиповітряної оборони та радіоелектронної боротьби зуміли збити або придушити 589 цілей – з них 563 безпілотники та 26 ракет. Попри це, у столиці та в інших регіонах було зафіксовано влучання на 13 об’єктах та падіння уламків збитих дронів і ракет ще у 26 локаціях.

Російська атака призвела до численних руйнувань житлових будинків, інфраструктурних об’єктів та офісів міжнародних установ, зокрема представництв Європейського Союзу та Великої Британії. За оцінками експертів, це була цілеспрямована спроба залякати цивільне населення й підірвати міжнародну підтримку України.

- Реклама-
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ

ПОГОДА

Sinoptik - logo

Погода на найближчий час

Сіверськодонецьк

Київ

Погода від sinoptik.ua
НОВИНИ ТИЖНЯ

Прем’єр Канади Марк Карні прибув до Києва на День Незалежності України

ВАЖЛИВО

Звернення очільника Луганської ОВА з нагоди Дня Державного Прапора України

ЛУГАНЩИНА

Понад 70 боїв на фронті, українські підрозділи мають успіхи на Північно-Слобожанському та Курському напрямках – Генштаб

ВІЙНА

ЗСУ знову вдарили по станції Унєча нафтопроводу «Дружба» в рф

ВАЖЛИВО

Звернення очільника Луганської ОВА з нагоди Дня Незалежності України

ЛУГАНЩИНА

Половина боїв – на трьох напрямках: Генштаб оновив карту бойових дій

ВІЙНА

Загинув чоловік після спроби втечі з автомобіля ТЦК у Черкаській області

КРИМІНАЛ

Як громади Сіверськодонецького району підтримують військових, ветеранів і родини загиблих

ЛУГАНЩИНА

Символічні соняхи пам’яті: у Станично-Луганській СВА провели майстер-клас до Дня захисників України

ЛУГАНЩИНА

До половини боїв на фронті – на двох напрямках: карта від Генштабу

ПОДІЇ

ЄС відкидає роль кремля у переговорах щодо безпекових гарантій України

ВАЖЛИВО

Ворог зосередив атаки на Покровському напрямку, але вдень бої тривають також на інших напрямках – Генштаб

ВІЙНА

Вуді Аллен внесений у «Миротворець» через участь у кінозаході рф

СУСПІЛЬСТВО

Родини загиблих Захисників Луганщини вшанували пам’ять Героїв у День Незалежності

ЛУГАНЩИНА

Українські дрони паралізували роботу НПЗ, у росії паливний колапс – АР

ВІЙНА
- Реклама-
- Реклама-
- Реклама -Рекламний банер ukr.net

ДЯКУЄМО ЗА ПІДТРИМКУ:

Логотип ГО «Інститут розвитку регіональної преси»
Логотип ІМІ
client-image
ЛЖСІ_логотип

Всі матеріали розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International, якщо не зазначено інше. Фотографії, зображення належать їх правовласникам. Редакція "Ірта-fax" може не розділяти точку зору авторів і не несе за їх матеріали відповідальність. Оціночні судження не підлягають спростуванню та доведенню їх правдивості. За достовірність та зміст реклами відповідальність несе рекламодавець.

e-mail: admin@irtafax.com

ПІДТРИМАТИ ПІДТРИМАТИ

© "Ірта-fax" - ГО "ВІЛЬНИЙ СХІД"