США відреагували на російську атаку по столиці України

Спеціальний представник президента США Кіт Келлог став першим високопосадовцем зі Сполучених Штатів, який публічно відреагував на масовану нічну атаку росії проти столиці України. У своєму дописі в соцмережі Х (колишній Twitter) у четвер він різко засудив дії кремля. Чиновник підкреслив, що російська армія свідомо била по цивільних об’єктах.

📢 «Минулої ночі росія здійснила другу за величиною повітряну атаку війни, застосувавши 600 безпілотників та 31 ракету. Цілі? Не солдати та зброя, а житлові райони Києва – підірвані цивільні поїзди, офіси місій ЄС та Великої Британії, а також мирних жителів», – написав Келлог.

За офіційними даними ДСНС, кількість жертв трагедії зросла до 19 людей, серед яких четверо дітей. Крім того, ще 52 людини отримали поранення різного ступеня тяжкості. Рятувальники продовжують працювати на місці руйнувань, де під завалами можуть залишатися до десяти людей.

Спочатку повідомлялося про кількість жертв від 4 до 18 та про 48 постраждалих. Проте, ці цифри уточнювалися упродовж дня, оскільки ліквідація наслідків атаки триває.

Нагадаємо, що у ніч проти 28 серпня росія здійснила одну з наймасштабніших атак за час повномасштабної війни. Загалом агресор випустив по Україні 629 дронів і ракет. Українські підрозділи протиповітряної оборони та радіоелектронної боротьби зуміли збити або придушити 589 цілей – з них 563 безпілотники та 26 ракет. Попри це, у столиці та в інших регіонах було зафіксовано влучання на 13 об’єктах та падіння уламків збитих дронів і ракет ще у 26 локаціях.

Російська атака призвела до численних руйнувань житлових будинків, інфраструктурних об’єктів та офісів міжнародних установ, зокрема представництв Європейського Союзу та Великої Британії. За оцінками експертів, це була цілеспрямована спроба залякати цивільне населення й підірвати міжнародну підтримку України.