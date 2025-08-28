Російський удар пошкодив Представництво ЄС у Києві

У ніч проти 28 серпня російська армія завдала масованого удару по українській столиці, внаслідок чого серйозно постраждала будівля Представництва Європейського Союзу в Києві. Про руйнування повідомила єврокомісар з питань розширення Марта Кос, опублікувавши у соцмережі Х (колишній Twitter) відповідні фотографії.

📢 «Представництво ЄС у Києві постраждало від сьогоднішніх російських ударів по цивільних районах. Я рішуче засуджую ці жорстокі напади, що є чіткою ознакою того, що росія відкидає мир і обирає терор… Висловлюємо повну солідарність співробітникам ЄС, їхнім родинам та всім українцям, які зазнають цієї агресії», – заявила Кос.

The EU Delegation in Kyiv was damaged by today’s Russian strikes on civilian areas. I strongly condemn these brutal attacks, a clear sign that Russia rejects peace & chooses terror. Our full solidarity goes to EU staff, their families, & all Ukrainians enduring this aggression. pic.twitter.com/FA9hKMq3LJ — Marta Kos (@MartaKosEU) August 28, 2025

Реакція європейських лідерів

Президент Ради Європейського Союзу Антоніу Кошта також висловився з приводу удару. У своїй заяві в мережі Х (колишній Twitter) він наголосив:

📢 «ЄС не залякати. Агресія росії тільки зміцнює нашу рішучість підтримувати Україну та її народ». Він також додав, що його «думки з українськими жертвами і персоналом Представництва ЄС в Україні».

Horrified by yet another night of deadly Russian missile attacks on Ukraine. My thoughts are with the Ukrainian victims and also with the staff of @EUDelegationUA, whose building was damaged in this deliberate Russian strike. The EU will not be intimidated. Russia’s aggression… pic.twitter.com/SZNeN31IOo — António Costa (@eucopresident) August 28, 2025

Своєю чергою, голова Представництва ЄС у Києві Катарина Матернова підкреслила, що російський обстріл столиці став показовою відповіддю москви на будь-які мирні ініціативи.

📢 «російський “мир” минулої ночі: масований удар по Києву за допомогою безпілотників та балістичних ракет. Щонайменше 10 загиблих, 30 поранених, багато будівель зруйновано. Представництво ЄС було сильно пошкоджено ударною хвилею. Це справжня відповідь москви на мирні зусилля», – написала Матернова.

Russia’s “peace” last night: a massive strike on Kyiv with drones and ballistic missiles. At least 10 killed, 30 injured, many buildings destroyed. The EU Delegation was severely damaged by the shock wave. This is Moscow’s true answer to peace efforts. pic.twitter.com/26pxCwAvxa — Katarina Mathernova 🇪🇺 (@kmathernova) August 28, 2025

Масований обстріл

За даними українських сил оборони, у ніч проти 28 серпня ворог здійснив рекордну атаку, випустивши 629 дронів і ракет. Підрозділи протиповітряної оборони та радіоелектронної боротьби знищили або подавили 589 цілей, з них 563 безпілотники і 26 ракет. Водночас було зафіксовано 13 влучань по цивільних та інфраструктурних об’єктах, а уламки збитих боєприпасів упали ще у 26 локаціях.

Вказано, що росія свідомо атакує не лише цивільні чи інфраструктурні цілі, а й іноземні дипломатичні та європейські інституції. Європейські лідери одностайно заявляють, що подібні удари не послаблять їхньої підтримки України, а навпаки – підштовхнуть до ухвалення нових санкцій та збільшення допомоги.

☝️ Також стало відомо, що Європейський Союз готується до чергового посилення санкцій проти російської федерації у відповідь на нічний масований ракетно-дроновий удар по Києву.