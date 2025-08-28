Четвер, 28 Серпня, 2025
Російський удар пошкодив Представництво ЄС у Києві

У ніч проти 28 серпня російська армія завдала масованого удару по українській столиці, внаслідок чого серйозно постраждала будівля Представництва Європейського Союзу в Києві. Про руйнування повідомила єврокомісар з питань розширення Марта Кос, опублікувавши у соцмережі Х (колишній Twitter) відповідні фотографії.

📢 «Представництво ЄС у Києві постраждало від сьогоднішніх російських ударів по цивільних районах. Я рішуче засуджую ці жорстокі напади, що є чіткою ознакою того, що росія відкидає мир і обирає терор… Висловлюємо повну солідарність співробітникам ЄС, їхнім родинам та всім українцям, які зазнають цієї агресії», – заявила Кос.

Реакція європейських лідерів

Президент Ради Європейського Союзу Антоніу Кошта також висловився з приводу удару. У своїй заяві в мережі Х (колишній Twitter) він наголосив:

📢 «ЄС не залякати. Агресія росії тільки зміцнює нашу рішучість підтримувати Україну та її народ». Він також додав, що його «думки з українськими жертвами і персоналом Представництва ЄС в Україні».

Своєю чергою, голова Представництва ЄС у Києві Катарина Матернова підкреслила, що російський обстріл столиці став показовою відповіддю москви на будь-які мирні ініціативи.

📢 «російський “мир” минулої ночі: масований удар по Києву за допомогою безпілотників та балістичних ракет. Щонайменше 10 загиблих, 30 поранених, багато будівель зруйновано. Представництво ЄС було сильно пошкоджено ударною хвилею. Це справжня відповідь москви на мирні зусилля», – написала Матернова.

Масований обстріл

За даними українських сил оборони, у ніч проти 28 серпня ворог здійснив рекордну атаку, випустивши 629 дронів і ракет. Підрозділи протиповітряної оборони та радіоелектронної боротьби знищили або подавили 589 цілей, з них 563 безпілотники і 26 ракет. Водночас було зафіксовано 13 влучань по цивільних та інфраструктурних об’єктах, а уламки збитих боєприпасів упали ще у 26 локаціях.

Вказано, що росія свідомо атакує не лише цивільні чи інфраструктурні цілі, а й іноземні дипломатичні та європейські інституції. Європейські лідери одностайно заявляють, що подібні удари не послаблять їхньої підтримки України, а навпаки – підштовхнуть до ухвалення нових санкцій та збільшення допомоги.

☝️ Також стало відомо, що Європейський Союз готується до чергового посилення санкцій проти російської федерації у відповідь на нічний масований ракетно-дроновий удар по Києву.

