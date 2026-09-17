США ухвалили «пекельні санкції» проти росії та Ірану

Палата представників Конгресу США остаточно підтримала законопроєкт H.R. 5334 про посилення санкцій проти росії та продовження обмежень щодо Ірану. 🟢 За документ проголосували 252 конгресмени, 🛑 проти — 154. Після завершення розгляду в Конгресі його мають передати на підпис президенту США Дональду Трампу.

Про результати голосування, які стали відомі в ніч на четвер, 17 вересня за київським часом, повідомив у соцмережі X (колишній Twitter) кореспондент Радіо Свобода Алекс Рауфоглу. Ухвалення документа також підтверджує «Українська правда» з посиланням на «Суспільне».

Законопроєкт, який активно просував покійний сенатор Ліндсі Грем і який назвали на його честь, отримав підтримку представників обох основних американських партій. Водночас голоси всередині фракцій розподілилися нерівномірно.

Серед республіканців документ підтримали 197 конгресменів, шестеро виступили проти. Серед демократів за законопроєкт проголосували 54 члени Палати представників, тоді як 148 його не підтримали. Ще один голос на користь документа віддав незалежний конгресмен.

За повідомленнями про перебіг голосування, достатня підтримка визначилася ще до завершення підрахунку: на одному з етапів кількість голосів «за» сягнула 217, а остаточний результат становив 252. Такий розподіл голосів наводить EconomistUA.

🛑Що передбачає санкційний законопроєкт

Документ надає президентові США повноваження запроваджувати мита розміром до 100% на товари з країн, які купують російську нафту чи природний газ або допомагають москві обходити санкційні обмеження.

Крім тарифних заходів, законопроєкт передбачає санкції щодо російських посадовців, фінансових установ і суден тіньового флоту. Окремі положення стосуються продовження дії санкційного законодавства проти Ірану. Ці напрями закріплені в оприлюдненому тексті H.R. 5334.

⚠️Ухвалення документа Конгресом ще не означає, що нові мита вже запроваджені. Наступним етапом має стати рішення президента США щодо підписання законопроєкту.

Раніше документ підтримав Сенат. Після цього він пройшов регламентний комітет Палати представників, який відкрив шлях до розгляду в сесійній залі. За даними комітету, 15 вересня конгресмени погодили правила розгляду 214 голосами проти 211. Нинішнє голосування завершило цей етап законодавчої процедури та відкрило шлях до передачі документа очільнику Білого дому.