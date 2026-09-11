Атака на Київ: двоє загиблих, дев’ятеро постраждалих на АЗС

У п’ятницю, 11 вересня, російські війська атакували автозаправні станції у Києві. Загинули двоє людей, ще дев’ятеро постраждали. Серед поранених — рятувальник, який потрапив під повторний удар.

Оновлені дані про наслідки обстрілів повідомив шостий президент України В.О. Зеленський. Удень безпілотник також влучив в офісну будівлю в Подільському районі столиці.

💥Удари по АЗС у Дніпровському та Оболонському районах

Серія вибухів пролунала вранці під час повітряної тривоги. Повітряні сили попереджали про рух реактивного безпілотника над Києвом. Міський голова Віталій Кличко спочатку повідомив про вибухи на Троєщині та роботу протиповітряної оборони.

Згодом мер уточнив, що, за попередньою інформацією, під удар потрапила автозаправна станція у Дніпровському районі. Наступне повідомлення стосувалося влучання в АЗС на Оболоні.

📢 «В Оболонському районі повторне влучання в АЗС», — написав Кличко о 10:07.

Пізніше стало відомо про смерть двох людей, які зазнали поранень під час ранкової атаки. Про першого загиблого мер повідомив об 11:37. За кілька хвилин він сповістив, що в лікарні помер іще один постраждалий.

В оновленні об 11:58 Кличко повідомляв про вісьмох постраждалих, шестеро з яких перебували в лікарнях. Пізніше Зеленський уточнив, що кількість постраждалих зросла до дев’яти. Президент також повідомив про поранення рятувальника внаслідок повторного удару.

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💥Денна атака на Київ: пошкоджено офіс і автомобіль швидкої

Удень російський безпілотник влучив в офісну будівлю в Подільському районі. На рівні четвертого поверху виникла пожежа та сталися руйнування. Загорілася також розташована поруч одноповерхова побутова будівля.

Про наслідки влучання повідомив Віталій Кличко. Екстрені служби направили на місце події.

📢 «У Подільському районі, де БпЛА влучив в офісну будівлю, загоряння та руйнування на рівні 4 поверху. У поруч розташованій одноповерховій побутовій будівлі виникла пожежа», – повідомив мер Києва.

Зеленський окремо підтвердив удар по будівлі компанії «Київстар».

Під час денної атаки пошкоджень зазнав і автомобіль швидкої допомоги, який прямував на виклик. За словами міського голови, медики не постраждали.

💥Наслідки нічного удару по житловому будинку

Уранці 11 вересня Кличко також уточнив стан людей, які постраждали від нічного влучання дрона в дев’ятиповерхівку Дніпровського району.

У житловому будинку постраждали восьмеро людей. Двох госпіталізували, один із них перебував у тяжкому стані. Мер повідомив про виклик медиків до будинку та виїзд бригади.

За даними ДСНС:

У Києві внаслідок російського удару з 10 на 11 вересня травмовано 8 людей.

В Оболонському районі через ворожу атаку виникла пожежа в одноповерховій складській будівлі. О 22:53 пожежу локалізували, а о 23:53 — ліквідували. Обійшлося без постраждалих.

Також в результаті атаки було пошкоджено 9 поверховий житловий будинок у Дніпровському районі. Горів фасад будинку з 1 по 5 поверхи, а також квартира на другому поверсі.

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Надзвичайникам вдалось врятувати 7 осіб, ще 7 – передано до карет швидкої, для подальшої допомоги

👉 Також нагадаємо, що у Павлограді на Дніпропетровщині внаслідок російської атаки 10 вересня загинули четверо людей. Ще 62 людини отримала поранення.