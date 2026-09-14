Звільнення Кравченка: подання надійшло до Ради

До Верховної Ради надійшло подання шостого президента України В.О. Зеленського про надання згоди на звільнення Руслана Кравченка з посади генерального прокурора. Про це 14 вересня повідомив голова парламенту Руслан Стефанчук.

За його словами, Верховна Рада розгляне питання невідкладно, дотримуючись усіх передбачених процедур.

📢 «До Верховної Ради надійшло подання Президента України Володимира Зеленського про надання парламентом згоди на звільнення Руслана Кравченка з посади Генерального прокурора», – зазначив Стефанчук.

Під час парламентського засідання документ представлятиме Галина Михайлюк — представниця президента у Верховній Раді. У поданні Зеленський посилається на положення Конституції України та просить парламент надати згоду на звільнення генерального прокурора.

📢 «Вношу пропозицію щодо надання згоди Верховної Ради України на звільнення Р. Кравченка з посади генерального прокурора», – йдеться в документі.

Голосування планують на 15 вересня

Голова фракції «Слуга народу» Давид Арахамія повідомив, що питання мають розглянути у профільному комітеті. Після цього подання планують винести до сесійної зали. У своєму Telegram-каналі Арахамія уточнив дату голосування — вівторок, 15 вересня.

Раніше вранці 14 вересня Зеленський закликав депутатів невідкладно підтримати звільнення Кравченка. Президент зазначив, що особисто повідомив генпрокурору свою позицію.

Сам Кравченко ще 7 вересня оголосив про подання заяви про відставку. Він назвав цей крок свідомим політичним рішенням і попросив президента та Верховну Раду прийняти його звільнення.