Законопроєкт про санкції проти росії пройшов комітет Палати представників США

Регламентний комітет Палати представників США підтримав правила розгляду законопроєкту про посилення санкцій проти росії. Рішення ухвалили 14 вересня сімома голосами проти трьох. Це відкриває шлях до голосувань у залі, однак остаточного схвалення документа Палатою представників ще немає.

Йдеться про сенатську редакцію законопроєкту H.R. 5334, названого на честь Ліндсі Грема. Серед ініціаторів санкційної пропозиції були республіканець Грем і демократ Річард Блументаль. Результати процедурного голосування оприлюднені на сайті регламентного комітету.

✅ Сенат підтримав документ 7 серпня: 86 голосів «за» і 11 «проти». Це підтверджує офіційний звіт Конгресу.

Які обмеження передбачає законопроєкт

Сенатська редакція передбачає підвищення мит на товари, які США імпортують безпосередньо з росії, до 500%.

Окремий механізм встановлює мита до 100% на товари з визначених документом третіх країн. Зокрема, йдеться про найбільших покупців російської нафти або газу, які продовжуватимуть закупівлі після встановленого строку, та країни, що сприяють обходу нафтових санкцій.

Документ також містить окремі положення щодо російського урану. Умови застосування обмежень і винятки викладені в тексті законопроєкту.

Які голосування очікуються далі

Уповноважений шостого президента України з питань санкційної політики Владислав Власюк очікує процедурного голосування в Палаті представників у вівторок, 15 вересня. Голосування по суті, за його прогнозом, може відбутися в середу, 16 вересня.

📢 «Законопроєкт про пекельні санкції подолав перше процедурне голосування в комітеті», — прокоментував він.

Ухвалені комітетом правила передбачають годину дебатів щодо погодження сенатської редакції. Комітет також відхилив кілька пропозицій щодо допуску поправок демократів. Серед них — вилучення положення про широкі вторинні мита та посилення умов, за яких президент США міг би звільняти від санкцій. Ці рішення зафіксовані в матеріалах засідання.

Попередні заяви про можливий розгляд за прискореною процедурою з підтримкою двох третин конгресменів стосувалися іншого механізму. Наразі комітет погодив окремі правила розгляду документа, які ще має підтримати Палата представників.

👉 Також нагадаємо, що двопартійна група сенаторів США досягла згоди щодо остаточного тексту законопроєкту, який передбачає розширення санкцій проти росії та Ірану. Документ надає президенту США додаткові повноваження для запровадження обмежень щодо найбільших покупців російських енергоносіїв, а також держав, які, за оцінкою Вашингтона, допомагають москві обходити санкції.