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Польща планує передати кілька ракет Україні для Patriot

Денис Молотов
Денис Молотов
Польща планує передати кілька ракет Україні для Patriot
Ілюстративне фото з відкритих джерел / Ракети PAC-3 MSE для зенітно-ракетних комплексів «Patriot».

Польща готує новий пакет військової допомоги Україні, до якого можуть увійти кілька ракет для зенітно-ракетних комплексів «Patriot». Про такі плани повідомляє Rzeczpospolita 16 вересня з посиланням на джерела в польських урядових і військових колах.

Кількість ракет, які Варшава планує передати Києву, залишається засекреченою. Командувач Оперативного командування Збройних сил Польщі генерал Іренеуш Новак у розмові з виданням підтримав передачу в межах уже задекларованої кількості. Водночас він уточнив, що йдеться про невелику партію, а не масштабне постачання.

За інформацією газети, питання такої допомоги польська сторона узгоджує із союзниками по НАТО, зокрема з адміністрацією США.

Паралельно Варшава зацікавлена в отриманні українських технологій у сфері безпілотників і ракет. Польська сторона розглядає таку співпрацю як можливість посилити власні оборонні спроможності в обмін на передачу Україні військової техніки та озброєння.

Новак також вважає, що Польща могла б передати Києву техніку радянського походження, яка досі залишається в користуванні польської армії. За його оцінкою, вона може бути корисною українським військовим навіть за потреби проведення капітального ремонту.

Міністерство національної оборони Польщі підтвердило підготовку чергового пакета підтримки. У відповіді журналістам відомство зазначило, що допомога охоплюватиме техніку, яку виводять з експлуатації або більше не використовуватимуть польські Збройні сили, але яка може бути придатною для України.

При цьому Міноборони не оприлюднило докладного переліку майбутніх постачань. Відомості про склад пакета залишаються закритими. Таким чином, підготовку допомоги підтверджено офіційно, а інформацію про включення до неї ракет «Patriot» видання наводить із посиланням на свої джерела.

Нагадаємо

Раніше Польща вже передавала Україні ракети-перехоплювачі PAC-3 MSE для «Patriot». Прем’єр-міністр Дональд Туск також заявляв про готовність розглянути додаткові постачання. Зокрема, 30 липня він повідомив, що Варшава повернеться до цього питання за наявності відповідної потреби України, писало The Kyiv Independent.

Європейський Союз фінансує закупівлю американських ракет-перехоплювачів «Patriot» для України й закликає якнайшвидше забезпечити їхнє постачання. Паралельно Брюссель прагне розвивати спільну з Києвом протиракетну оборону, основою якої має стати проєкт FREYJA.

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