Як зберігати спальник у міжсезоння, щоб утеплювач не втратив властивостей

Правильне зберігання спального мішка в міжсезоння визначає, чи збереже він свої теплоізоляційні властивості наступної зими, чи перетвориться на звичайну тонку ковдру. Головна помилка багатьох туристів полягає в тому, що вони залишають спальник у компресійному мішку після завершення сезону.

Постійне сильне стискання руйнує структуру утеплювача — незалежно від того, чи йдеться про синтетичне волокно, чи про натуральний пух.

Чому стискання вбиває утеплювач?

Утеплювач у спальнику працює завдяки утриманню повітря в мікроскопічних порожнинах. Синтетичні волокна (наприклад, PrimaLoft або Hollowfibre) мають ефект пам’яті форми, але під тиском місяцями їхня пружна структура ламається, і волокна злежуються. Спальники з натурального пуху ущільнюється ще швидше, а через втрату пухкості повітряні кишені зникають, і спальник перестає утримувати тепло тіла.

Правило перше: сушіння та чистка перед консервацією

Ніколи не прибирайте спальник на тривале зберігання в шафу, якщо він хоча б трохи вологий від поту чи роси. Залишки вологи створюють ідеальне середовище для появи плісняви та гниття тканини.

Повністю провітріть спальник у розстебнутому вигляді на сухому повітрі протягом кількох днів. За потреби виперіть його, використовуючи виключно спеціальні рідкі засоби для мембран або пуху — залежно від наповнювача. Звичайні порошки забивають структуру волокон. Сушити виріб слід у розкладеному вигляді, регулярно струшуючи.

Правило друге: зберігання у розправленому вигляді

Виробники https://www.rockfront.com.ua/ наголошують, що найкращий спосіб зберегти мішок — підвісити його за петлі в шафі або розкласти на полиці в горизонтальному положенні. Якщо місця бракує, використовуйте великий мішок для зберігання, який зазвичай йде в комплекті з якісними туристичними моделями. Цей мішок у кілька разів більший за компресійний і дозволяє утеплювачу залишатися в природному, злегка розпущеному стані.

Чого робити категорично не можна?

Залишати спальник у компресійному мішку чи чохлі на весь період міжсезоння. Тримати спорядження поблизу батарей опалення або під прямими сонячними променями, що руйнує зовнішню тканину та просочення. Зберігати у вологих приміщеннях (неопалювані гаражі чи підвали), де матеріали вбирають вологу та сторонні запахи.

Дотримання цих простих правил гарантує, що навесні ваш спальник розправиться до початкового об’єму і знову надійно захищатиме від холоду під час ночівель на природі. А більше цікавих статей про походи та туристичне спорядження ви можете прочитати на сайті виробника rockfront.com.ua.