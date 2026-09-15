Чому Франція домагається зняття санкцій з олігарха Усманова – ЗМІ

Франція може пов’язувати виключення російського мільярдера Алішера Усманова із санкційного списку ЄС зі звільненням французьких громадян в Азербайджані. Про можливу домовленість повідомляють Financial Times та EUobserver із посиланням на джерела, обізнані з переговорами.

За даними Financial Times, пропозиція передбачає звільнення кількох громадян Франції в обмін на зняття обмежень з Усманова. Остаточної домовленості немає. Для виключення бізнесмена зі списку потрібна згода всіх 27 держав Євросоюзу.

📌 Париж офіційно не підтвердив існування такого обміну.

Париж посилається на питання національної безпеки

Французьке дипломатичне джерело заявило, що країна має «конкретну проблему національної безпеки». Співрозмовник також пояснив прагнення Парижа «позитивно відповісти нашим міжнародним партнерам, які звернулися до нас щодо пана Усманова».

📌 Водночас французька сторона наполягає, що залишається відданою посиленню тиску на російську військову машину.

За повідомленням EUobserver, одним із французів, повернення якого домагається Париж, є бізнесмен Мартін Раян. Його справа стала підставою для припущень дипломатів про можливий зв’язок між звільненням французьких громадян і санкціями проти Усманова.

Що відомо про справу Мартіна Раяна

Раяна затримали в Азербайджані у грудні 2023 року за звинуваченням у шпигунстві. Згодом його засудили до десяти років позбавлення волі.

30 липня 2026 року МЗС Франції повідомило, що апеляційний суд залишив вирок чинним. Париж назвав засудження свавільним, відкинув звинувачення азербайджанської сторони та закликав негайно звільнити свого громадянина.

📌 Офіційна заява стосується захисту Раяна й не містить підтвердження домовленості щодо Усманова.

Санкції погодилися продовжити лише на тиждень

Вимоги Франції та Словаччини щодо виключення Усманова зі списку завадили узгодити чергове тривале продовження персональних санкцій. Інші держави ЄС не підтримали зняття обмежень із бізнесмена.

14 вересня посли країн Євросоюзу погодили компроміс: продовжити дію відповідного санкційного режиму на сім днів, до 22 вересня. Усманов залишається у списку. Цей час відвели для подальших переговорів, повідомляє Agence Europe.

Йдеться про обмеження щодо осіб та організацій, причетних до підриву територіальної цілісності України. Рішення не стосується одночасного продовження всіх санкцій ЄС проти росії.

За даними EUobserver, Азербайджан, Туреччина та Узбекистан лобіювали зняття санкцій з Усманова ще в березні. Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган звертався до європейських столиць із листом на його підтримку. Він характеризував бізнесмена як філантропа та позитивно оцінював його роль у розвитку зв’язків Центральної Азії із Заходом.

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