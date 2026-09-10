Старобільська громада виплатила жителям 755 тисяч гривень

У серпні 2026 року з бюджету Старобільської громади виплатили 755 тисяч гривень допомоги жителям. Кошти спрямували військовослужбовцям, родинам із дітьми та людині, яка звернулася по підтримку на лікування.

Про це повідомила Старобільська міська рада, передає пресслужба Луганської ОВА. Виплати здійснили в межах місцевих програм підтримки військових, їхніх сімей та населення.

💶 Яку допомогу отримали військовослужбовці

Одноразову грошову допомогу надали 12 військовослужбовцям. Кожен отримав по 15 тисяч гривень. Загальна сума цих виплат становила 180 тисяч гривень.

Ще 39 військовослужбовців, у родинах яких виховуються діти, отримали допомогу до Дня знань. Розмір виплати становив 5 тисяч гривень. На цей напрям із бюджету громади спрямували 195 тисяч гривень.

👩‍🏫 Виплати родинам із дітьми до Дня знань

У межах програми соціального захисту населення допомогу виплатили за 74 зверненнями жителів громади. За кожним зверненням надали по 5 тисяч гривень, загалом – 370 тисяч гривень.

Ці кошти призначені родинам, які виховують дітей віком до 18 років – школярів або студентів.

Разом за двома напрямами підтримки до Дня знань громада виплатила 565 тисяч гривень.

🩺 Допомога на лікування та контакти для звернень

Одна людина отримала 10 тисяч гривень матеріальної допомоги на лікування. Разом з іншими серпневими виплатами загальний обсяг підтримки становив 755 тисяч гривень.

Дізнатися про доступні види допомоги можна у відділі соціального захисту населення Старобільської міської ради.

📞 Контактний телефон:

099-227-57-21.

👉 Також нагадаємо, що у Красноріченській громаді 46 ветеранів війни отримали загалом 920 тис. грн допомоги, а п’ять родин загиблих Захисників — 100 тис. грн. Виплати здійснили за місцевою програмою соціальної підтримки військовослужбовців та членів сімей загиблих.