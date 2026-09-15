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ВАКС скасував електронний браслет Єрмаку

Денис Молотов
Денис Молотов
ВАКС скасував електронний браслет Єрмаку
Ілюстративне фото з відкритих джерел / 15.09.2026

Вищий антикорупційний суд (ВАКС) продовжив на 60 днів процесуальні обов’язки колишнього керівника Офісу президента Андрія Єрмака. Водночас суд відмовився продовжувати обов’язок носити електронний браслет, врахувавши пояснення медичного спеціаліста.

Про це пресслужба ВАКС повідомила у вівторок, 15 вересня. Слідчий суддя частково задовольнив клопотання прокурора Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП).

Чому суд скасував носіння браслета

За повідомленням суду, незалежний медичний спеціаліст пояснив, що подальше носіння електронного засобу контролю може становити загрозу для життя та здоров’я підозрюваного.

📢 «Ця обставина стала однією з підстав, з яких ВАКС відмовив у продовженні цього процесуального обов’язку», — зазначили в офіційному повідомленні суду.

⚖️Які обмеження залишаються чинними

Єрмак і надалі зобов’язаний:

  • прибувати за кожною вимогою до детектива, прокурора та суду;
  • повідомляти про зміну місця проживання та роботи;
  • не відлучатися за межі раніше встановлених населених пунктів;
  • здати на зберігання закордонні й дипломатичні паспорти та інші документи, які дають право на виїзд з України;
  • утримуватися від спілкування з визначеними судом підозрюваними та свідками щодо обставин, викладених у повідомленні про підозру.

Таким чином, обмеження пересування, контактування з учасниками провадження та користування документами для виїзду за кордон зберігаються.

📋 Що відомо про справу

11 травня Андрію Єрмаку повідомили про підозру у справі щодо ймовірної легалізації 460 млн гривень на елітному будівництві під Києвом. За версією НАБУ і САП, до схеми була причетна організована група.

14 травня ВАКС обрав Єрмаку тримання під вартою з альтернативою застави у 140 млн гривень. Після внесення коштів 18 травня він вийшов зі слідчого ізолятора. Відтоді на нього поширювалися визначені судом процесуальні обов’язки, зокрема носіння електронного браслета.

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